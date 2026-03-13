Apple Қытайдағы комиссияларын азайтады
АСТАНА. KAZINFORM – Apple компаниясы Қытайдағы App Store дүкеніндегі қолданба ішіндегі сатып алулар үшін алынатын комиссия төлемдерін 2026 жылдың 15 наурызынан бастап азайтады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Бейжіңдегі тілшісі Синьхуа агенттігіне сілтеме жасап.
Қытайлық реттеушілер мен америкалық корпорация арасында осыған қатысты келісімге қол жеткізілді. Жаңа шарттар бойынша қолданба ішіндегі сатып алулар мен ақылы қолданбалар үшін стандартты комиссия 30%-дан 25%-ға дейін төмендетіледі.
Шағын бизнес және шағын қолданбалар серіктестік бағдарламаларына қатысушылар үшін қолданба ішіндегі сатып алулар мен жазылымдарды автоматты түрде жаңарту үшін комиссиялар бірінші жылдан кейін 15%-дан 12%-ға дейін төмендетіледі.
Apple барлық әзірлеуші үшін әділ және ашық шарттарды сақтауға ниетті екенін және Қытайда қолданбаларды тарататын әзірлеушілер үшін басқа нарықтардағы жалпы комиссия деңгейінен аспайтын бәсекеге қабілетті App Store тарифтерін үнемі ұсынатынын мәлімдеді.
Біз бұған дейін Apple компаниясы Қытайдағы инвестицияларын арттыратынын хабарлаған едік.