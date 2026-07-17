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    Аптап ыстыққа байланысты Өзбекстанда пойыздардың жылдамдығы төмендейді

    ТАШКЕНТ. KAZINFORM – Өзбекстанда аптап ыстыққа байлынысты пойыздардың жүру жылдамдығына шектеу енгізіледі, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Ташкенттегі меншікті тілшісі.

    Аптап ыстыққа байланысты Өзбекстанда пойыздардың жылдамдығы төмендейді
    Фото: Өзбекстанның Көлік министрлігі

    - Ауа температурасы жоғары болған кезде теміржол рельстері мен олардың болат бөліктері қызады. Жолаушылар мен пойыздың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында жылжымалы құрамның қозғалыс жылдамдығына шектеулер енгізіледі, - делінген Temiryo‘lekspress компаниясы тартқан хабарламада.

    Осыған байланысты компания пойыздардың кешігуі мүмкін екенін ескертті.

    Айта кетейік, кейінгі бірнеше күн қатарынан Өзбекстанда аптап ыстық жүріп жатыр. Орташа температура +44...+46 градус болса, кейбір өңірлерде +48 градустан жоғары.

    Еске салсақ, аптап ыстыққа байланысты Өзбекстанның бірқатар облысындағы балабақшалар уақытша жабылды.

    Аптап ыстық Пойыз Әлем жаңалықтары Өзбекстан
    Әлихан Асқар
    Әлихан Асқар
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