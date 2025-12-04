Армения бағалы металдар экспортына квота енгізді
АСТАНА. KAZINFORM — Армения бағалы металдар мен бағалы металдармен қапталған бұйымдарды экспорттауға уақытша квота енгізді, деп хабарлайды news.am.
4 желтоқсанда Арменияда өткен үкімет отырысында қабылданған шешімге сәйкес, квота алты ай бойы күшінде болады және үшінші елдерге жөнелтілім кезінде қолданылады.
Шектеулер зергерлік бұйымдарға, сондай-ақ жергілікті қолөнершілер жасаған алтын және күміс өнімдеріне қатысты қолданылады.
Құжат 5 желтоқсанда күшіне енеді және 2026 жылдың 5 маусымына дейін қолданыста болады.
Аталған шара сыртқы сауданы реттеуге, экспорттық операциялардың ашықтығын арттыруға және шикізат пен дайын зергерлік бұйымдардың елден тыс бақылаусыз экспортының алдын алуға бағытталған.
