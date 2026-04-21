    14:39, 21 Сәуір 2026 | GMT +5

    Армениямен әуе қатынасы қайта ашылды

    АСТАНА.KAZINFORM - Көлік министрлігі ұшу географиясын кеңейту және қолданыстағы маршруттар бойынша рейстер санын арттыру бағытында тұрақты негізде жұмыс жүргізіп жатқанын хабарлады.

    Фото: Мақсат Шағырбаев/Kazinform

    Биыл 18 сәуірден бастап қазақстандық «SCAT» әуе компаниясы Boeing 737 типті әуе кемелерімен аптасына 2 рет (сейсенбі және сенбі күндері) жиілікпен Ақтау – Ереван бағыты бойынша тұрақты рейстерді орындауды бастады.

    Бұған қоса, 2026 жылдың 20 сәуірінен бастап армениялық «SHIRAK AVIA» әуе компаниясы Астана – Ереван бағыты бойынша аптасына 1 рет (дүйсенбі күндері) жиілігімен тұрақты рейстерді іске қосты.

    Рейстер Boeing 737 типті әуе кемелерімен орындалады.

    Жаңа әуе рейстерінің ашылуы Қазақстан мен Армения Республикасы арасындағы сауда-экономикалық, іскерлік және туристік ынтымақтастықты одан әрі дамытуға ықпал етеді деп жоспарланған.

    Эльмира Оралбаева
