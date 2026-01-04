16:47, 04 Қаңтар 2026 | GMT +5
Астана әуежайы рейстердің кешігуіне қатысты мәлімдеме жасады
АСТАНА. KAZINFORM – Астанадағы халықаралық әуежайда қолайсыз ауа райына байланысты 39 рейстің ұшуы мен қонуы кешіктіріліп жатыр.
Әуежайдың баспасөз қызметінің хабарлауынша, келетін 23 рейс пен 16 ұшып бара жатқан рейстің уақыты өзгерген.
– Рейстердің кешігуі олардың ұшып шығу пункттерінен кеш келуіне байланысты болады. Астана әуежайындағы барлық қызмет түрі әдеттегідей жұмыс істеп, олардың келуіне қарай рейстерге уақтылы қызмет көрсетуді қамтамасыз етіп жатыр, - делінген хабарламада.
Жолаушыларға рейстерінің ағымдағы күйін авиакомпания өкілдерімен тексеру ұсынылады.
