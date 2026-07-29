KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:
    Ұлттық құрылтай Ұлттық құрылтай
    Ұлттық құрылтай

    Астана әуежайына баратын жолаушыларға ескерту жасалды

    АСТАНА. KAZINFORM — Астанада өтетін «Болашақ ойындары — 2026» халықаралық іс-шарасына байланысты қаладағы көлік қозғалысына уақытша шектеулер енгізіледі. Осыған байланысты әуежайға баратын жолдардың кейбір учаскелері жабылуы мүмкін.

    Астана әуежайына баратын жолаушыларға ескерту жасалды
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    FlyArystan әуе компаниясы жолаушыларға жол жағдайын алдын ала тексеріп, кептелістерді ескеріп, әуежайға жету уақытын жоспарлауды ескертті.

    Компанияның мәліметінше, жолаушылар әуежайға:

    • ішкі рейстер үшін — ұшуға дейін кемінде 2 сағат бұрын;

    • халықаралық рейстер үшін — ұшуға дейін кемінде 3 сағат бұрын келуі қажет.

    Компания әуежайға уақытылы жету жолаушының жеке жауапкершілігінде екенін еске салды.

    Еске салайық, бұған дейін бүгін, 2026 жылғы 29 шілдеде Президент Қасым-Жомарт Тоқаев «Болашақ ойындары – 2026» халықаралық мультиспорт турнирінің ашылу салтанатында сөз сөйлейтінін хабарлағанбыз.

    Сондай-ақ «Болашақ ойындары – 2026» турниріне қатысу үшін Астанаға мәртебелі қонақтар келіп жатқанын жазған едік.

     

     

    Астана Әуежай
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Авторлар