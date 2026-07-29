Астана әуежайына баратын жолаушыларға ескерту жасалды
АСТАНА. KAZINFORM — Астанада өтетін «Болашақ ойындары — 2026» халықаралық іс-шарасына байланысты қаладағы көлік қозғалысына уақытша шектеулер енгізіледі. Осыған байланысты әуежайға баратын жолдардың кейбір учаскелері жабылуы мүмкін.
FlyArystan әуе компаниясы жолаушыларға жол жағдайын алдын ала тексеріп, кептелістерді ескеріп, әуежайға жету уақытын жоспарлауды ескертті.
Компанияның мәліметінше, жолаушылар әуежайға:
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ішкі рейстер үшін — ұшуға дейін кемінде 2 сағат бұрын;
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халықаралық рейстер үшін — ұшуға дейін кемінде 3 сағат бұрын келуі қажет.
Компания әуежайға уақытылы жету жолаушының жеке жауапкершілігінде екенін еске салды.
Еске салайық, бұған дейін бүгін, 2026 жылғы 29 шілдеде Президент Қасым-Жомарт Тоқаев «Болашақ ойындары – 2026» халықаралық мультиспорт турнирінің ашылу салтанатында сөз сөйлейтінін хабарлағанбыз.
Сондай-ақ «Болашақ ойындары – 2026» турниріне қатысу үшін Астанаға мәртебелі қонақтар келіп жатқанын жазған едік.