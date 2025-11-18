Астана Silk Way Star-дың гранд финалына дайындалып жатыр
АСТАНА.KAZINEORM - Азияның алғашқы вокалдық мега-жобасы Silk Way Star финалистері Астанадағы соңғы шешуші кезеңге дайындалып жатыр, деп хабарлайды Kazinform.
Жоба сахнасы мен сахна артындағы дайындық қызу жүріп жатыр.
Шешуші кезеңде малайзиялық әнші Язмин Азиз, Өзбекстаннан Мадинабону Адылова, Моңғолиядан Мишель Джозеф, грузин финалисі Автандил Абесламидзе, Қазақстаннан ALEM, армян финалисі Саро Геворгян және Қытайдан Чжан Хе Суань өнер көрсетеді.
Финалға шығушылар қазақстандық мамандардан тұратын командамен жұмыс істеп жатыр: вокалшылар, хореографтар және стилисттер.
Финалистерді отбасылары белсенді түрде қолдайды. Язмин Азиздің ата-анасы мен жігіті Астанадағы жобаны бақылап отыр. Қазақстандық әнші ALEM-ді өнер көрсету кезінде әйелі қолдайды. Мадинабону Адылованың анасы қолдау көрсетуде. Отбасы мүшелерінің қолдауы қатысушыларға финалдық бәсеке алдында қосымша сенімділік береді.
«Silk Way Star» жобасының соңғы эпизоды 22 қарашада өтеді және сағат 20:00-де Jibek Joly телеарнасында тікелей эфирде көрсетіледі. Бір мезгілде хабар тарату Қазақстанда, Әзербайжанда, Тәжікстанда, Қырғызстанда және Моңғолияда өтеді.
Бірінші азиялық вокалдық мега-жобаның жеңімпазы аралас жүйе бойынша анықталады: 50% қазылар алқасы және 50% онлайн көрермендердің дауыс беруі арқылы.
Сіз өзіңіздің сүйікті әншіңізді silkwaystar.org веб-сайтында қолдай аласыз.
«Silk Way Star» Орталық Азиядағы алғашқы вокалдық жоба болды, оған 12 елден: Әзербайжан, Армения, Грузия, Қазақстан, Қытай, Қырғызстан, Малайзия, Моңғолия, Тәжікстан, Түрікменстан, Өзбекстан және Оңтүстік Кореядан келген әртістер қатысты. Қатысушылар арасында халықаралық байқаулардың жеңімпаздары, танымал әртістер және тиісті музыкалық мектептердің көрнекті өкілдері бар. Жоба Қазақстан Республикасы Президентінің Телерадиокешені мен China Media Group (CMG) арасындағы келісім аясында жүзеге асырылды.
Айта кетейік, Silk Way Star еуропалық сарапшыларды жоғары кәсібилігімен таңғалдырды.