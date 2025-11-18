KZ
    17:20, 18 Қараша 2025 | GMT +5

    Silk Way Star еуропалық сарапшыларды жоғары кәсібилігімен таңғалдырды

    АСТАНА.KAZINFORM - Silk Way Star байқауы аймақтан тыс жерлерде де көрермен назарына ілікті. Еуропалық сарапшылар жобаның дайындық сапасы мен мәдени маңызын жоғары бағалап жатыр, - деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.

    Silk Way Star отличается своим профессиональным содержанием — взгляд из Европы
    Фото: Арнур Рахимбеков/Kazinform

    Бельгиялық дизайнер Елена Ван Харитонова шоудың форматы ауқымы мен көрсетілімі бойынша еуропалық сахналарды еске түсіретінін атап өтті.

    - Мен 12 елден келген қатысушылардың өнері мен образын, жүргізушілердің образын қазылар алқасының образын түгел қарап шықтым. Қызықты сәттер өте көп. Жас қатысушылардың этнодинамиканы, заманауи хип-хоп пен классикалық мотивтерді өз образдарында, сахналық костюмдерінде қалай үйлестіре алғанын байқадым, - деді ол.

    Оның айтуынша, шоудың кейбір элементтері «Евровидение» атмосферасын еске түсіреді.

    - Мен сондай-ақ Орталық Азия мен бүкіл Жібек жолында әйгілі болған алтын кесте үлгісін көріп тұрмын. Мәселен, жүргізушілер сондай костюм үлгісін таңдаған. Түстер мен жарықтандыру да өте әсерлі, - деген баға берді дизайнер.

    Сарапшы қатысушылардың таланты мен күш-жігерін жоғары бағалап, оларды «өз елдерінің жарқын және шынайы өкілдері» екенін айтты.

    Бұған дейін Silk Way Star ән байқауының финалистері анықталғанын хабарлаған едік.

