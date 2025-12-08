Астанада 100-ге жуық жол-көлік оқиғасы тіркелді
АСТАНА. KAZINFORM — 8 желтоқсан күнгі жауған қар Астанадағы көлік қозғалысын қиындатты. Астана полициясы жүргізушілерді қауіпсіздік шараларын сақтауға шақырады, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.
Астана полиция департаментінің мәліметі бойынша, күн басынан бері 93 жол-көлік оқиғасы тіркелген.
Құқық қорғау органдары жылдамдық шегі мен қашықтықты сақтап, оқыс қозғалыстан аулақ болуға және жаяу жүргіншілер өткелі мен қиылыстардың алдында жылдамдықты азайтуға кеңес берді.
— Сонымен қатар, көлігіңіздің техникалық жағдайына ерекше назар аудару керек. Қыс мезгілінде көліктерді тек қысқы шиналармен жүргізуге рұқсат етілетінін еске саламыз. Бұл ережелерді бұзу айыппұлға әкеп соғады, — деп атап өтті полиция.
Синоптиктердің мәліметі бойынша, 8 желтоқсан күні түнде қардың қалыңдығы екі сантиметрге жеткен. Таңертеңнен бері қала бойынша көшелерді тазалау жұмыстары жүргізіліп жатыр.
Астана әкімдігінің мәліметі бойынша, алты ауданда қар тазалауға шамамен 3000 жол жұмысшысы және 1000-нан астам арнайы техника жұмылдырылды.
Бұған дейін «Қазгидромет» мемлекеттік кәсіпорны аймақтарда ауа райының күрт нашарлайтыны туралы ескерткен болатын. Нақтырақ айтқанда, Ақмола облысында 9-10 желтоқсанда температура -22-ден -27°C-қа дейін төмендейді, ал кей жерлерде температура -30°C-қа жетеді.