Астанада бес қабатты үйден өрт шығып, 36 адам эвакуацияланды
АСТАНА. KAZINFORM - Бүгін Астананың Алматы ауданында Манас көшесінде орналасқан бес қабатты тұрғын үй кешенінің 4-қабатындағы пәтерде үй заттары мен жиһаз өртенді, деп хабарлайды ҚР Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі.
Баспасөз қызметінің мәліметтеріне қарағанда, оқиға орнына ТЖМ бөлімшелері жедел жетіп, өртті сөндіру жұмыстарына бірден кіріскен.
-Құтқару жұмыстары барысында газ-түтіннен қорғау қызметінің буыны 6 адамды, оның ішінде 2 баланы құтқарды. Сонымен қатар ғимараттан 30 адам эвакуацияланды. Өрт 25 шаршы метр аумақта толық сөндірілді,-делінген хабарламада.
