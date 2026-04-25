Астанада Smart City платформасы толық режимде жұмыс істей бастады
АСТАНА. KAZINFORM – Астанада қала үдерістерін басқару тиімділігін арттыруға бағытталған Astana Smart City жасанды интеллект платформасы іске қосылды. Жоба Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша жүзеге асырылып, толыққанды режимде пайдалануға берілді. Бұл туралы Астана әкімі Жеңіс Қасымбек Jibek Joly арнасында айтты.
Әкімнің айтуынша, жүйе екі жарым ай бойы сынақтан өткізіліп, кейін толық жұмыс режиміне көшірілген. Жоба аясында қаладағы бейнекамералар саны екі есеге арттырылып, олар видеоаналитика функцияларымен жабдықталған.
– Жүйе қалада болып жатқан оқиғаларды нақты уақыт режимінде бақылап, су, жылу, газ және электр желілеріне қатысты апаттық жағдайларға жедел әрекет етуге мүмкіндік береді, – деді ол.
Платформа бақылау камераларынан, датчиктерден және коммуналдық әрі жедел қызметтердің ақпараттық жүйелерінен келіп түсетін деректерді біріктіреді. Барлық сигналдар ситуациялық орталыққа түсіп, жауапты қызметтерге бағытталады. Сонымен қатар жүйе коммуналдық қызметтердің, соның ішінде қар тазалау мен қоқыс шығару жұмыстарының сапасы мен жылдамдығын бақылауға мүмкіндік береді.
Жол қауіпсіздігі саласында Astana Smart City жүйесі 15 түрге дейінгі құқықбұзушылықты анықтай алады. Жобада 60 мыңнан астам бейнебақылау камерасы қолданылады.
Жобаны әзірлеген Presight компаниясының бас директоры Томас Прамотедхамның айтуынша, платформаны жасауға шамамен 60 қазақстандық инженер халықаралық мамандармен бірге бір жарым жыл бойы жұмыс істеген.
– Астана – Орталық Азияда жобаның мүмкіндіктерін көрсетуге арналған негізгі алаң. Алдағы уақытта бұл шешімді елдің басқа өңірлеріне де кеңейту жоспарланып отыр, – деді ол.
Жоба аясында деректер орталығы құрылып, ол елорданың қазіргі және болашақтағы қажеттіліктерін қамтамасыз етеді. Оның базасында жасанды интеллект сервистері жұмыс істеп, жүйенің дамуына ықпал етіп жатыр.
Сонымен қатар платформа көлік қозғалысын жоспарлау саласында да қолданылады. Жүйе көлік ағындары мен көшелердің жүктемесін талдап, жол қозғалысы сызбаларын өзгерту және инфрақұрылымды дамыту бойынша шешім қабылдауға мүмкіндік береді.
Астана қаласы цифрландыру және мемлекеттік қызметтер басқармасының басшысы Берік Ахметовтің айтуынша, болжамды аналитиканы пайдалану азаматтардың мемлекеттік органдарға жүгінбестен шешім қабылдауға жол ашады.
Жоба жеке инвестициялар есебінен жүзеге асырылған. Алдағы уақытта осындай шешімдерді Қазақстанның өзге өңірлерінде де енгізу жоспарланып отыр.
Сондай-ақ Қазақстан мен Корея Alatau Smart City жобасын бірлесе дамытуға келіскен еді.