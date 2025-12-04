KZ
    12:37, 04 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Астанада ушудан Қазақстан чемпионаты өтіп жатыр

    АСТАНА. KAZINFORM — Астана қаласындағы «Аспан» спорт кешенінде 2–4 желтоқсан аралығында ересектер арасындағы ушудан Қазақстан Республикасының чемпионаты өтіп жатыр.

    Астанада ушу чемпионаты өтіп жатыр
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов\Kazinform

    Чемпионат 2 желтоқсан күні ресми түрде ашылды. 

    Ашылу салтанатына Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігінің Спорт және дене шынықтыру істері комитеті төрағасының орынбасары Нұрмұханбетов Аманбай Шағылбайұлы, Қазақстан Республикасының Ұлттық олимпиадалық комитетінің вице-президенті, Қазақстан Ушу және Кунгфу федерациясының президенті Гаджиев Гаджи Шапиевич, сондай-ақ Қытайдан келген ушу бойынша халықаралық санаттағы төреші, профессор SUN AIPING қатысты.

    Астанада ушу чемпионаты өтіп жатыр
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов\Kazinform

    Жарысқа өңірлердің ең мықты спортшылары жиналып, таолу және саньда бағдарламалары бойынша жоғары дайындығын көрсетіп жатыр.

    УШУ-ТАОЛУ (спорттық ушу түрлері) келесі санаттар бойынша өткізіледі:

    А тобы: еркін (өздігімен құрастырылған) кешендер:

    • чанцюань, даошу, гүншу, цзяньшу, цяншу

    • наньцюань, наньгунь, наньдао

    • тайцзицюань, тайцзицзянь

    • дуйлянь

    • қарумен дуйлянь

    Бұл кіші топта спортшы келесі номинациялар бойынша өнер көрсете алады:

    жалаң қол және жалпақ жүзді қару немесе жалаң қол және қысқа қару (марапаттау қос сайыс бойынша жүргізіледі), сондай-ақ дуйлянь түрінде – спортшының таңдауы бойынша (қарумен немесе қарусыз).

    Астанада ушу чемпионаты өтіп жатыр
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов\Kazinform

    В тобы: 24 форма, 32 форма (тайцзи)

    • тайцзицюань

    • тайцзицзянь

    Бұл кіші топта спортшы қос сайыс бойынша (жалаң қол және қысқа қару) марапатталады.

    Астанада ушу чемпионаты өтіп жатыр
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов\Kazinform

    С тобы: 42 форма, 42 форма (тайцзи)

    • тайцзицюань

    • тайцзицзянь

    Бұл кіші топта спортшы қос сайыс бойынша (жалаң қол және қысқа қару) марапатталады.

    Астанада ушу чемпионаты өтіп жатыр
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов\Kazinform

    УШУ САНЬДА (еркін жекпе-жек)

    Ушу Саньда бойынша жарыстардың бағдарламасына келесі салмақ дәрежелері кіреді:

    Ерлер:
    48 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, 85 кг, 90 кг, 100 кг, 100+

    Әйелдер:
    48 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг

    Астанада ушу чемпионаты өтіп жатыр
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов\Kazinform

    Ушу саньда заманауи жекпе-жек өнерінің элементтерін және ушу дәстүрлі стильдері мен үрдістерін, қытайлық шуайцзяо күресінің элементтерін қамтитын қорғаныс құралдарындағы спорттық жекпе-жектерден тұратын спорт түрі.

    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
    Автор
