Астанада ушудан Қазақстан чемпионаты өтіп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Астана қаласындағы «Аспан» спорт кешенінде 2–4 желтоқсан аралығында ересектер арасындағы ушудан Қазақстан Республикасының чемпионаты өтіп жатыр.
Чемпионат 2 желтоқсан күні ресми түрде ашылды.
Ашылу салтанатына Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігінің Спорт және дене шынықтыру істері комитеті төрағасының орынбасары Нұрмұханбетов Аманбай Шағылбайұлы, Қазақстан Республикасының Ұлттық олимпиадалық комитетінің вице-президенті, Қазақстан Ушу және Кунгфу федерациясының президенті Гаджиев Гаджи Шапиевич, сондай-ақ Қытайдан келген ушу бойынша халықаралық санаттағы төреші, профессор SUN AIPING қатысты.
Жарысқа өңірлердің ең мықты спортшылары жиналып, таолу және саньда бағдарламалары бойынша жоғары дайындығын көрсетіп жатыр.
УШУ-ТАОЛУ (спорттық ушу түрлері) келесі санаттар бойынша өткізіледі:
А тобы: еркін (өздігімен құрастырылған) кешендер:
-
чанцюань, даошу, гүншу, цзяньшу, цяншу
-
наньцюань, наньгунь, наньдао
-
тайцзицюань, тайцзицзянь
-
дуйлянь
-
қарумен дуйлянь
Бұл кіші топта спортшы келесі номинациялар бойынша өнер көрсете алады:
жалаң қол және жалпақ жүзді қару немесе жалаң қол және қысқа қару (марапаттау қос сайыс бойынша жүргізіледі), сондай-ақ дуйлянь түрінде – спортшының таңдауы бойынша (қарумен немесе қарусыз).
В тобы: 24 форма, 32 форма (тайцзи)
-
тайцзицюань
-
тайцзицзянь
Бұл кіші топта спортшы қос сайыс бойынша (жалаң қол және қысқа қару) марапатталады.
С тобы: 42 форма, 42 форма (тайцзи)
-
тайцзицюань
-
тайцзицзянь
Бұл кіші топта спортшы қос сайыс бойынша (жалаң қол және қысқа қару) марапатталады.
УШУ САНЬДА (еркін жекпе-жек)
Ушу Саньда бойынша жарыстардың бағдарламасына келесі салмақ дәрежелері кіреді:
Ерлер:
48 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, 85 кг, 90 кг, 100 кг, 100+
Әйелдер:
48 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг
Ушу саньда заманауи жекпе-жек өнерінің элементтерін және ушу дәстүрлі стильдері мен үрдістерін, қытайлық шуайцзяо күресінің элементтерін қамтитын қорғаныс құралдарындағы спорттық жекпе-жектерден тұратын спорт түрі.