Астанадан Абай облысына синтетикалық есірткі жеткізген күдікті ұсталды
АСТАНА. KAZINFORM — Абай облысында Астана қаласынан жүйелі түрде есірткі жеткізіп, таратумен айналысқан азамат ұсталды. Абай облысы прокуратурасының үйлестіруімен Ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің қызметкерлері синтетикалық есірткі жеткізудің тұрақты арнасының заңсыз қызметін тоқтатты.
Анықталғандай, Семей қаласының тұрғыны синтетикалық есірткілерді Астана қаласынан жүйелі түрде жеткізіп, оларды облыс аумағында одан әрі таратумен айналысқан.
Сотқа дейінгі тергеп-тексеру шеңберінде күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды.
— Жедел-тергеу іс-шаралары барысында заңсыз айналымнан жалпы құны 50 млн теңгеден асатын 2 келіден астам синтетикалық есірткі тәркіленді. Тәркіленген есірткі көлемі қолданыстағы заңнамаға сәйкес аса ірі мөлшерге жатады, — делінген хабарламада.
Қазіргі уақытта қылмыстық құқық бұзушылықтың барлық мән-жайын, сондай-ақ оған қатысы бар өзге де тұлғаларды анықтауға бағытталған қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр.
Абай облысының прокуратурасы есірткі құралдарының, психотроптық заттардың, олардың аналогтары мен прекурсорларының заңсыз айналымына байланысты сақтау, тасымалдау, дайындау, өңдеу, жөнелту, өткізу және өзге де заңсыз әрекеттер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қылмыстық жауаптылыққа әкеп соғатынын ескертеді.
Есірткі құқық бұзушылықтарын анықтау, жолын кесу және олардың алдын алу жұмыстары прокуратура органдарының ерекше бақылауында.
Еске сала кетейік, бұған дейін Жетісу облысында есірткі өткізумен айналысқан ұйымдасқан топтың қызметі тоқтатылған болатын.