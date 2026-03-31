    23:01, 31 Наурыз 2026 | GMT +5

    Атыраулық түлек ҰБТ-дан 140 ұпай жинады

    АТЫРАУ.KAZINFORM - Атырау облыстық дарынды балаларға арналған ұлттық гимназияның 11 сынып оқушысы Жазира Кеңесова наурыздағы ұлттық бірыңғай тестілеуде келген барлық сұраққа дұрыс жауап беріп, ең жоғары балл жинаған.

    Жазира Кеңесова
    Фото: видеодан скрин

    Ол тестілеуге мектеп бағдарламасынан бөлек арнайы курс арқылы дайындалған. Гимназиядағы белсенді оқушылардың бірі Жазира Кеңесова «Парасат» дебат клубының президенті.

    - Қаңтар ҰБТ-да 138 балл, Наурыз ҰБТ-да 140 балл жинады. Қазақ тілі және әдебиетіне деген қызығушылығының арқасында сол комбинацияны таңдап, болашақта қазақ тілі және әдебиетінің маманы, филолог болғысы келеді,-деп пікір білдірді оқу ордасының басшылығы.

    Осыған дейін семейлік оқушы Ерасыл Сайлауовтың Наурыз ҰБТ-дан 140 балл алғанын жазған едік.

     

    Нұрбибі Теміртасова
