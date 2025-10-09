Ауылдың оқушыларына арналған республикалық олимпиаданың II кезеңі басталды
АСТАНА. KAZINFORM — 8-10 қазан аралығында Қазақстанда ауыл мектептерінің 9-11(12)-сынып оқушылары арасында жалпы білім беретін пәндер бойынша Республикалық олимпиаданың екінші (аудандық) кезеңі өтіп жатыр, деп хабарлайды Оқу-ағарту министрлігі.
Олимпиаданың басты мақсаты — ауыл мектептерінің оқушылары үшін тең мүмкіндік қалыптастыру, дарынды әрі академиялық қабілеті жоғары балаларды қолдау және олардың зияткерлік әрі кәсіби дамуына жағдай жасау.
— Екінші кезеңге бірінші турда бақ сынаған 83 мың қатысушының ішінен іріктелген 62 мыңнан астам оқушы қатысып жатыр. Сонымен қатар санитариялық-эпидемиологиялық талаптардың сақталуына және қатысушыларға жайлы жағдай жасауға ерекше назар аударылған. Олимпиада 13 пән бойынша — алтауы жаратылыстану-математикалық және жетеуі қоғамдық-гуманитарлық бағытта — төрт кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңге қатысу үшін smart.daryn.kz сайтында 125 мыңнан астам оқушы тіркелді, — делінген хабарламада.
Аудандық сайыстың жеңімпаздары үшінші (облыстық) кезеңге қатысады. Ол қараша–желтоқсан айларында дәстүрлі форматта, екі тур бойынша өтеді. Ережеге сәйкес, әр облыстан 780 оқушы қатысады.
Осыған дейін Президент Бейжіңде ЖИ бойынша өткен халықаралық олимпиада жеңімпаздарымен жүздескенін жазған едік.