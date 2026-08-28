Ауызымен орақ орғандар емес, істің адамы бағалануы қажет — Президент
АСТАНА. KAZINFORM — Елімізде азаматтық сана-сезім мен ұлт менталитетінде байыпты әрі ауқымды жаңғыру жүріп жатыр. Соғыс пен дағдарыстан көз ашпаған қазіргі әлемде бірде-бір аймақта мұндай үлгі етер мысал жоқ. Бұл пікірді Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев айтты.
Президент бүгінде еліміздегі қоғамдық өмірдің барлық саласы реформаланып, бірегей инновациялық стандарттар мен тәсілдер қолданылып жатқанын атап өтті.
Мемлекеттік институттар мен экономикада ғана емес, ең маңыздысы, азаматтық сана-сезім мен ұлт менталитетінде байыпты әрі ауқымды жаңғыру үрдісі жүріп жатыр.
— Соғыстан, дағдарыстан және қырғи-қабақ қатынастан көз ашпаған қазіргі әлемде мұндай жүйелі қоғамдық трансформацияның өзін бірегей тәжірибе деп атауға болады. Бірде-бір аймақта мұндай үлгі етер мысал жоқ. Қазақстан түбегейлі реформа жолына түсті, көзге айқын көрінетін өзгерістер жүріп жатқан елге айналды деп толық сеніммен айта аламыз, — деді Қасым-Жомарт Тоқаев Бұл туралы бірінші шақырылымдағы Құрылтайдың бірінші сессиясында.
Мемлекет басшысы осы жаңғыру жолынан жаңылмай, қол жеткізген нәтижелерді орнықтыру үшін ұлтымыздың тарихи дамуындағы негізгі аспектілерге қатысты ұстанымымыз бен көзқарасымызды өзгерту қажеттігін баса айтты.
— Қоғамымыз аңыздарға емес, шынайылыққа арқа сүйеуі керек. Ескілікті аңсамай, алға қарай ұмтылып, ғылымды дамытуға ден қоюға тиіс. Ауызымен орақ орғандар емес, істің адамы бағалануы қажет. Жалғандыққа жаны қас, шындыққа жақ халық болғанымыз жөн. Бұл аса маңызды қағидаттар келешек ұрпақ идеологиясының өзегіне айналуға тиіс, — деді Президент.
Ынтымағы мен бірлігі жарасқан халқымыз тарихта талай сынаққа қасқайып қарсы тұрды.
— Енді өзінің күш-қуатын даму көкжиегін кеңейтуге жұмылдырса деген тілек бар. Жасампаздық пен еңбек қана мұратымызға жеткізеді, — деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Еске сала кетсек, Астанада Президенттің қатысуымен бірінші шақырылымдағы Құрылтайдың бірінші сессиясы ашылды.
Бұған дейін Қ. Тоқаев Құрылтайдың алғашқы құрамына айрықша жауапкершілік жүктелетінін айтқан еді.
Шетелдік инвесторлар құйған қомақты қаржы нәтижесінде еліміздің барлық өңірінде жаңа өндіріс нысандары мен жұмыс орындары ашылып жатыр.