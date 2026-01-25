KZ
    Australian Open: Анна Данилина миксте де жеңіске жетті

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық теннисші Анна Данилина аралас жұпта Аустралия ашық чемпионатының екінші айналымына өтті.

    Анна Данилина Лондон турнирінде чемпиондық атақ үшін таласады
    Фото: ҚТФ

    Қазақстандық теннисші америкалық Джеймс Трейсимен бірге бастапқы кездесуін ұлыбританиялықтар Оливия Николлс - Анри Паттенмен өткізді. Қазақстандық-америкалық жұп 6:2, 6:3 есебімен басым түсті.

    Небәрі 57 минутқа созылған бәсекеде Данилина - Трейси 7 брейк-пойнттың төртеуін пайдаланды. Ұлыбританиялықтар 3 эйс, 1 брейкпен көзге түсті. Осылайша, қазақстандық теннисші бір күнде екі кездесуін жеңіспен тәмамдады.

    Анна Данилина - Джеймс Трейси ширек финалға шығу үшін канадалық Лейла Фернандес - аустралиялық Ник Кирьоспен таласады.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Аустралия ашық чемпионатында Елена Рыбакинаның төртінші айналымға жолдама алғанын жазған едік.

    Сондай-ақ Дамир Жалғасбай жасөспірімдер арасында екінші айналымға шықты. 

    Одан бөлек Анна Данилинаның жекелей сында ширек финалға өткенін хабарлағанбыз.

