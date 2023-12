Сейсенбі, 26 қыркүйек күні Қытайдың Ханчжоу қаласында өтіп жатқан ХІХ Азия ойындарында киберспорттан алғашқы медальдар жинағы ойналады, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.

Ойындарды ұйымдастыру комитетінің мәліметі бойынша, Қытайдың Hangzhou Esports орталығында 30 Ұлттық Олимпиада комитетінен барлығы 476 спортшы жүлделі орындарды сарапқа салады.

Киберспорт 19-шы Азия ойындарында ресми жарыс ретінде дебют жасады, онда жеті ойын түрі бойынша жеті алтын медаль беріледі: Arena of Valor Asian Games Version, DOTA 2, Dream Three Kingdoms 2, League of Legends, Peace Elite Азия ойындарының нұсқасы, Street Fighter V: Champion Edition және EA Sports FC Online.

Естеріңізге сала кетейік, киберспорт 2018 жылы Индонезияда өткен XVIII Азия ойындарында демонстрациялық спорт түрі болды.

Спорттың бұл түрі 2026 жылы Айчи/Нагояда (Жапония) өтетін 20-шы Азия ойындарының бағдарламасына да енгізілген.