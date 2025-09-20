«Барыс» екінші ойын қатарынан жеңіліп қалды
АСТАНА. KAZINFORM — Елордалық «Барыс» командасы Құрлықтық хоккей лигасындағы кезекті ойынында Ресейдің «Северсталь» командасына жол берді.
Бұл ойында елордалық клуб сапынан Мейсон Морелли 12, Владимир Волков 13-минутта гол соқса, оған ресейлік клубтан Кирил Пилипенко 5, 34, Никита Кмалов 35-минутта үш голмен жауап қайырды.
Қазақстандық клуб осылайша қатарынан екінші мәрте жеңіліп отыр. Олар бұдан бұрын Ресейдің «Металлург» (Магнитогорск) командасына 1:5 есебімен жол берген еді.
Енді астаналық клуб алдағы ойынын 22 қыркүйекте Беларусьтің «Динамо» (Минск) командасына қарсы өткізеді.
Айта кетсек, биыл елордалық клубпен АҚШ хоккейшілері Иэн Маккош, Майкл Веккьоне, Райли Уолш, Тайс Томпсон, канадалық Джейк Масси, ресейлік Владимир Волков, Эмиль Галимов, қазақстандық Кирилл Панюков, Кирилл Савицкий, Батырлан Мұратов, Роман Старченко және өзге де ойыншылар келісімшартқа қол қойды.