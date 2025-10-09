«Барыс» овертаймда «Тракторға» есе жіберді
АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстандық «Барыс» командасы бүгін, яғни 9 қазанда Құрлықтық хоккей лигасындағы кезекті ойынын Ресейде «Трактор» (Челябі) командасына қарсы өткізді.
Кездесу барысында командалар тартысты ойын өткізді. Кездесу барысында елордалық клубтан Максим Мухаметов 1-минутта есеп ашса, оған ресейлік клубтан Андрей Светлаков 22-минутта бір голмен жауап қайырды.
Ойынның 32-минутында Семён Симонов қайтадан «Барысты» алға шығарса, «Трактор» сапынан Александр Кадейкин таразы басын теңестірді.
Негізгі кезең 2:2 есебімен тең аяқталып, ойын овертаймға ұласты. Овертаймда ресейлік клубтан Михаил Григоренко жеңіс шайбасын соқты.
Осылайша қазақстандық клуб қарсыласына 2:3 есебімен есе жіберді.
Екі команда бұған дейін 57 мәрте кездескен. Оның 29-ы елордалық клубтың басымдығымен аяқталса, қалған ойында қарсылас команда жеңіске жеткен.
Елордалық клуб бес ойынын елордада өткізеді. Алдымен 12 қазанда Ресейдің «Торпедо» (Нижний Новгород) командасын қабылдаса, одан кейін 14 қазанда «Сибирь» (Новосібір), 16 қазанда «Авангард» (Омбы), 18 қазанда «Ак барс» (Қазан), 24 қазанда «Амур» (Хабаровск) клубымен шеберлік байқасады.