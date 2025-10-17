Батыс Қазақстан облыстық сотында кадрлық өзгерістер болды
ОРАЛ. KAZINFORM — Батыс Қазақстан облыстық сотында жалпы отырыс өтіп, облыстық сот төрағасы Азат Ізбасаров ҚР Президентінің 2025 жылғы 11 қазандағы № 1036 Жарлығымен тағайындалған судьяларды таныстырды.
БҚО сотының баспасөз қызметінен мәлім еткеніндей, Азат Ізбасаров олардың сот жүйесіндегі көпжылдық адал еңбегін атап өтіп, жаңа лауазымдарында әділдік пен заңдылық қағидаттарына берік болуына тілектестігін білдіріп, қызметтеріне табыс тіледі.
Варвара Дмитриенко Батыс Қазақстан облыстық сотының судьясы лауазымына тағайындалды. Сот саласында 30 жылдан астам уақыт бойы жұмыс істеп келе жатқан Варвара Дмитриенко 2007 жылдан осы уақытқа дейін Орал қалалық сотының судьясы қызметін атқарды.
Сондай-ақ аталған лауазымды енді Гүлшат Арыстанова да атқарады. Ол 2013 жылдан бастап осыған дейін Орал қаласы № 2 сотының судьясы болып жұмыс істеген. Сот жүйесіндегі жалпы еңбек өтілі — 21 жыл.
Өңірдің қалалық, аудандық соттарында да жаңа тағайындаулар болды.
Сот жүйесінде 12 жыл жұмыс істеген Сабыржан Есжанов Орал қалалық сотының төрағасы қызметіне кірісті. Бұған дейін ол Орал қаласы № 2 сотының судьясы болды.
Гүлжихан Сағитова Ақжайық аудандық сотының төрағасы болып тағайындалды. Осыған дейін ол (сот жүйесіндегі жалпы еңбек өтілі — 22 жыл) Ақжайық аудандық сотының судьясы болды.
Осы салада 10 жылдан астам жұмыс тәжірибесі бар Тұрсынгүл Өміралиева Орал қаласы № 2 сотының судьясы болды, бұған дейін ол осы соттың сот отырысы хатшысы қызметін атқарып келген.
Сондай-ақ Зере Сұлтанбек (сот жүйесіндегі еңбек өтілі — 9 жыл) Орал қаласы № 2 сотының судьясы қызметіне тағайындалды. Бұған дейін ол БҚО Сот әкімшілігі талдау және жоспарлау бөлімінің бас маманы болды.
— Бұл кадрлық шешімдер сот жүйесін одан әрі нығайтуға, әділ сот төрелігінің қолжетімділігі мен әділеттілігін қамтамасыз етуге, сондай-ақ азаматтардың сот билігіне деген сенімін арттыруға бағытталған, — делінген ресми мәліметте.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Азат Ізбасаровтың БҚО сотының төрағасы қызметіне тағайындалғанын жазған едік.