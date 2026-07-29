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    Батыс Қазақстанда орманға кіруге тыйым салынды

    ОРАЛ. KAZINFORM — Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің қаулысы негізінде өңірде жоғары өрт қаупі кезеңінде арнайы шектеулер күшіне енді.

    Семей орманындағы өрт: белсенді ашық жану ошақтары қалмады
    Фото: ТЖМ

    БҚО әкімінің баспасөз қызметінен мәлім еткеніндей, күн сайын сағат 11.00-ден 20.00-ге дейін жеке тұлғалардың орманға баруына және демалуына, сондай-ақ көлік құралдарының тоғай ішіне кіруіне қатаң тыйым салынады.

    Құжатқа сәйкес бұл талап ауа райы толық тұрақталғанға дейін, яғни температура төмендегенше сақталады.

    - Өрт қауіпсіздігі ережелерін бұзған және әкімдік қаулысының талаптарын елемеген азаматтар Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 367-бабына сәйкес жауапкершілікке тартылады, - делінген ресми мәліметте.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Орал қаласында саяжайлар жарықсыз қалғанын жазған едік.

    Сондай-ақ Орал қаласында Хан тоғайы отқа оранды.

    Оралда қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны өртеніп жатыр.

    Оралда төтенше жағдай жарияланды.

     

    Батыс Қазақстан облысы Өрт Орман Қауіпсіздік
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
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