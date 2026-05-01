Байқоңырдан алғаш рет «Сұңқар» зымыраны ұшырылды
АСТАНА. KAZINFORM – 2026 жылғы 30 сәуірде Астана уақыты бойынша сағат 23-те «Бәйтерек» ғарыштық зымыран кешенінен «Союз-5» («Сұңқар»)зымыраны ұшырылды.
Пайдалы жүктеме макеті бар «Союз-5» зымыраны 31 наурызда ғарыш айлағының теміржол тармағы бойынша алаңның 42 монтаждау-сынау корпусынан шығарылды және алаңның 45 ұшыру құрылғысына тік күйде орнатылды.
Бір айға жуық уақыт бойы «Бәйтерек» ұшыру кешенінде жерүсті кешені мен жаңа зымыранның негізгі сынақтары жүргізілді.
Бірінші сынақ ұшырылымы жер орбитасына пайдалы жүктеме макетін шығармай суборбитальды траектория бойынша орындалды.
Іске қосудың негізгі мақсаты – ұшыру кешені жабдықтарының, зымыран тасығыштың қозғалтқыштары мен жүйелерінің, бағдарламалық қамтамасыз етудің жұмысын тексеру.
«Бәйтерек» ғарыш зымыран кешені (ҒЗК) — ғарыштық ұшыруды жүзеге асыру үшін «Байқоңыр» кешенінде жерүсті ғарыш құрылымын құру жөніндегі Қазақстан мен Ресейдің бірлескен жобасы.
Байқоңырдан «Союз-5» зымыранын ұшыру кейінге қалдырылғанын жазған едік.