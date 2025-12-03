Белгісіз біреулер Германиядағы Бундесверден 20 мың оқ-дәрі ұрлап кеткен
АСТАНА.KAZINFORM — Германияда белгісіз біреулер Бундесверге тиесілі оқ-дәрілерді ұрлап кетті. Оқтар азаматтық көлік компаниясына тиесілі жүк көлігінен ұрланған, деп хабарлайды DW.
Бонндағы Бундесвердің көмекші бөлімшесінің өкілі оқиғаның 25 қараша түнінде болғанын мәлімдеді. Оның айтуынша, жүк көлігі түні бойы тұрақта тұрған, ал бұзып кіру тек келесі күні, жүргізуші казармадағы неміс әскерлеріне оқ-дәрі жеткізу үшін келгенде ғана анықталған.
Бастапқы бағалау бойынша, ұрылар шамамен 10 мың 9 мм калибрлі оқ-дәріні, шабуыл мылтықтарына арналған 9 900-ге жуық бос оқ-дәріні және түтін шашатын гранаталарды ұрлап кеткен.
— Біз бұл ұрлықты өте қауіпті деп санаймыз, себебі мұндай оқ-дәрілер бөтен қолға түспеуі керек, — деді Германия Қорғаныс министрлігінің өкілі.
Оның айтуынша, Бундесвермен келісімшарт жасасқан көлік компаниясы оқ-дәрілерді тасымалдау кезінде қауіпсіздік ережелерін бұзған. Шамасы, жүргізуші жүкті өнеркәсіптік аймақтағы күзетілмеген тұрақта қараусыз қалдырып, қонақ үйде түнеуді шешкен. Бундесвер бұл кездейсоқ ұрлық емес деп санайды, қылмыскерлер көлікті аңдып жүрген.
