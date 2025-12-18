KZ
    Биыл оқушылардың сабақ кезінде смартфон ұстауына қатысты айыппұл салынды ма

    АСТАНА.KAZINFORM – Елімізде сабақ кезінде ұялы телефон ұстауға болмайды. Бұл талап қаншалықты орындалып жатыр? Осы сұраққа Оқу-ағарту бірінші вице-министрі Майра Мелдебекова жауап берді.

    балалар смартфон
    Фото: Kazinform

    - Жалпы, сабақ кезінде қолдануға тыйым салынды. Егер оқу процесінде ақпараттық технологиялар аясында түрлі контентті пайдалану, электронды оқулықтар немесе түрлі қосымшаларды ашу керек болса, мұғалімнің жоспарымен смартфонды қолдануға болады, - деді М. Мелдебекова Сенаттың жалпы отырысынан кейін тілшілер сұрағына жауап бере отырып.

    Оның айтуынша, оқушылардың осы талаптарды орындамауына қатысты мұғалімдерден шағым түспеген. 

    - Сонымен қатар, тиісті шектеуге қарамастан оқушылардың сабақ кезінде смартфон ұстауына қатысты ата-аналарына айыппұл салу деректері тіркелмеді, - деді вице-министр.

    Бұған дейін Оқу-ағарту бірінші вице-министрі заңнамадағы тиісті шектеуге қарамастан оқушылар мектепте смартфон пайдаланса, ата-анасына айыппұл салынатынын айтты.

    Оқу-ағарту министрлігінің хабарлауынша, әкімшілік істің хаттамасын білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменттері толтырады.

