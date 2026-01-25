Биыл шетелдік студенттер ел қазынасына 30 млрд теңге түсірген
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан 2028–2029 жылдарға қарай шетелдік студенттер санын 100 мыңға дейін жеткізуді көздеп отыр. Бұл туралы Ғылым және жоғары білім министрлігі хабарлады.
— Министрлік стратегиясында 2028–2029 жылдарға қарай Қазақстанда шамамен 100 мың шетелдік студентке қызмет көрсету міндеті бекітілген. Алдын ала есептеулерге сәйкес, бұл еліміздің жоғары білім беру жүйесіне жыл сайын шамамен 1 трлн теңге көлемінде кіріс әкеледі. Осылайша, университеттер үшін тұрақты даму бюджетін қалыптастыруға мүмкіндік туады, — дейді министрлік мамандары.
Айта кетейік, 2024–2025 оқу жылында Қазақстанға 35,2 мың шетелдік студент келіп, ел экономикасына шамамен 30 млрд теңге көлемінде қаржы түсірген.
