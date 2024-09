«Болашақ» стипендиясы иегерлерінің тізімі жарияланды

АСТАНА. KAZINFORM — Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссияның шешімімен 150 қазақстандық «Болашақ» халықаралық стипендиясының иегер атанды.

120 адам магистратура, 6 адам докторантура бағдарламалары бойынша оқудан өтеді. Ал 24 қазақстандық әлемнің жетекші жоғары оқу орындары мен өндірістік орталықтарына кәсіби тағылымдамадан өтуге жіберіледі.

Стипендиялардың үштен екісінен астамы жаратылыстану-техникалық пәндер бойынша бөлінді. Жеңілдікті санаттар бойынша 22 адам шетелде білім алады.

Үміткерлер Harvard University, Imperial College London, University of Pennsylvania, University of Melbourne, Columbia University , Johns Hopkins University, University of Bristol сияқты әлемдік рейтингтердің топтарына кіретін университеттерге түсті. Ең танымал мамандықтар: ақпараттық технологиялар мен жүйелер, жасанды интеллект және киберқауіпсіздік, көлік технологиялар және логистика, қоғамдық денсаулық сақтау, неонатология және хирургия, үлкен деректерді талдау, құрылыс, геология және тау-кен ісі, металлургия, қаржы технологиясы, урбанистика және математика.

Орталық әлемдік стандарттарға сәйкес келетін мамандарды даярлаудың жоғары сапасын қамтамасыз ету үшін кандидаттарды конкурстық іріктеуге ерекше назар аударады.

«Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жолдауында ғылыми тағылымдамалар бойынша сапалы іріктеуді қамтамасыз ету қажеттігі айтылды. Конкурстық іріктеу процесі қайта қаралды, кандидаттарға қойылатын талаптар күшейтілді. Халықаралық бағдарламалар орталығы ғалымдарды қолдауға арналған бөлек басқарманы құрды. Ол жеңілдік санаттары бойынша әлемнің жетекші ғылыми орталықтарынан байланыс орнатуға және тегін шақырулар алуға көмектеседі. Бұл шаралар ғылым мен зерттеулерді қолдау жөніндегі стратегиялық жоба аясында ғалымдарға тиімдірек қолдауға мүмкіндік береді», - деп атап өтті «Халықаралық бағдарламалар орталығы» АҚ Басқарма төрағасы Әлия Оспанова.

Сондай-ақ 33 қазақстандыққа әлемнің жетекші ғылыми-зерттеу орталықтарында экономика үшін аса маңызды бағыттар бойынша ғылыми тағылымдамадан өтуге гранттар бөлінді. Үміткерлер келесідей жетекші университеттер мен ұйымдарда ғылыми тағылымдамадан өтеді: University of Oxford, King’s College London, University of California, Davis, University of Illinois at Urbana-Champaign, University of Minnesota, Twin Cities, CNRS, University of Sussex, Technische Universitat Dresden және т.б.

Ең танымал бағыттар – инженерия және технология, әлеуметтік және жаратылыстану ғылымдары, сондай-ақ медицина мен денсаулық сақтау.

«Болашақ» стипендиясы иегерлерінің тізімін мына сілтеме арқылы көре аласыз.

Бұған дейін мектеп түлектері бакалаврды «Болашақпен» шетелде оқи алатынын жазған болатынбыз.