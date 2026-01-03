Болгария 1 қаңтардан бастап еуроға өтеді
АСТАНА. KAZINFORM — Болгария елдегі валютаны еуроға көшірді. Бұл тек валюта ауыстыру емес, сонымен қатар елдің Еуропадағы позициясын нығайтатын стратегиялық таңдау, деді Болгария премьер-министрі Росен Желязков. Бұл туралы DW жазды.
Еурозонаға қосылу соңғы он жылда Болгария экономикасының қандай жетістіктерге жеткенін көрсетеді. Елдің макроэкономикалық көрсеткіштері тұрақты, ал инфляция қазіргі уақытта 2,8% деңгейінде. 2022 жылы инфляция 13% болған.
Сонымен қатар, Болгарияда бюджеттік дефицит пен мемлекеттік қарыз деңгейі төмен күйінде қалып отыр. Экономикалық өсімнің болжамы да жағымды көрінеді. Алайда барлық саясаткерлер бұл оптимизммен келісіп отырған жоқ.
— Болгарияның еурозонаға қосылуын қолдаушылар елдің «байлар клубына» қосылуы арқылы пайда көріп, үлкен прогреске жететінін айтады, — дейді Болгария Ғылым академиясының Экономикалық зерттеулер институтының профессоры Росица Рангелова DW-ға берген сұхбатында. — Барлығы Болгария бірден өмір сүру деңгейін көтеріп, гүлденуге жетеді деп көрсетіледі. Бірақ бұл үміттер орындалмайды, себебі кейінге қалдырылған міндетті реформаларды өткізу қажет. Сол реформаларсыз біздің ел еурозонаның толыққанды мүшесі бола алмайды.
