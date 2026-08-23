Бразилия, Канада және АҚШ-тағы сайлау учаскелері өз жұмысын бастады
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандықтар Еуропа елдеріндегі сайлау учаскелерінде дауыс беруді жалғастырып жатыр. Бұл туралы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады.
Атап айтқанда, Аустрия, Бельгия, Германия, Испания, Италия, Мажарстан, Словакия, Франция, Швейцария, Ұлыбритания және Португалиядағы учаскелер жұмысын жалғастырып жатыр.
Сонымен қатар Бразилия, Канада және АҚШ-тағы сайлау учаскелері де өз жұмысын бастады.
Айта кетелік елімізде тарихи Құрылтай сайлауы басталған еді. Осы уақыта дейін Құрылтай депутаттарын сайлауында дауыс берушілер тізіміне енгізілген 8 млн 240 мың адам таңдау жасады.
Сонымен қатар шетелдік сарапшылар Құрылтай сайлауының маңызы туралы пікір білдірген еді.
Бұған дейін Құрылтай сайлауында барлық 7 саяси партияның басшысы өз таңдауын жасағаны туралы жазған едік.