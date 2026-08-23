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    Бразилия, Канада және АҚШ-тағы сайлау учаскелері өз жұмысын бастады

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандықтар Еуропа елдеріндегі сайлау учаскелерінде дауыс беруді жалғастырып жатыр. Бұл туралы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады.

    Бразилия, Канада және АҚШ-тағы сайлау учаскелері өз жұмысын бастады
    Фото: Сыртқы істер министрлігі

    Атап айтқанда, Аустрия, Бельгия, Германия, Испания, Италия, Мажарстан, Словакия, Франция, Швейцария, Ұлыбритания және Португалиядағы учаскелер жұмысын жалғастырып жатыр.

    Сонымен қатар Бразилия, Канада және АҚШ-тағы сайлау учаскелері де өз жұмысын бастады.

    Айта кетелік елімізде тарихи Құрылтай сайлауы басталған еді. Осы уақыта дейін Құрылтай депутаттарын сайлауында дауыс берушілер тізіміне енгізілген 8 млн 240 мың адам таңдау жасады.

    Сонымен қатар шетелдік сарапшылар Құрылтай сайлауының маңызы туралы пікір білдірген еді.

    Бұған дейін Құрылтай сайлауында барлық 7 саяси партияның басшысы өз таңдауын жасағаны туралы жазған едік.

     

     

    Құрылтай АҚШ Сайлау-2026 Бразилия Канада
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
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