Бірлік күніне орай 5 мыңнан астам іс-шара өтеді
АСТАНА. KAZINFORM – 1 мамыр – Қазақстан халқының бірлігі күні. Бұл күн – ел ішіндегі татулық пен келісімнің, ауызбіршілік пен ынтымақтың айқын көрінісі.
Мемлекет басшысы атап өткендей, бірлік пен этносаралық келісім – мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарының бірі.
Бүгінде елімізде 100-ден астам этнос өкілі татулық пен келісімде өмір сүреді. Елде 1 мыңнан астам этномәдени бірлестік пен 4 мыңнан астам қоғамдық құрылым жұмыс істеп, бірлікті нығайту мен мәдениетаралық диалогты дамытуға үлес қосып келеді.
Мемлекет тарапынан барлық этностың тілін, мәдениеті мен салт-дәстүрін сақтауға және дамытуға қажетті жағдай жасалған. Бұл бағытта ел ішіндегі татулық пен ынтымақтың ұйытқысына айналған 36 Достық үйі жұмыс істейді.
Қазақстан халқының бірлігі күнін мерекелеу аясында еліміз бойынша 5 мыңнан астам іс-шара өтеді.
Орта және мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында «Бірлік сабақтары» өткізіледі. Жоғары оқу орындары мен колледждерде «Бірлік көпірі» атты студенттік эстафета басталды.
1 мамыр күні облыс орталықтарының негізгі алаңдарында отандық эстрада жұлдыздарының қатысуымен мерекелік концерттер, сондай-ақ жәрмеңкелер мен танымдық мәдени бағдарламалар ұйымдастырылады.
Этномәдени бірлестіктер ел бірлігін нығайтуға бағытталған «Қазақстан – ортақ үйіміз» жалпыұлттық челленджін бастады.
Қайырымдылық мәдениетін дамытуға да айрықша мән берілуде. Этномәдени бірлестіктер өкілдері қайырымдылық және экологиялық бастамаларға белсенді қатысуда. «Таза Қазақстан» акциясы аясында 3 мыңнан астам ағаш отырғызылып, 40 тоннадан астам тұрмыстық қалдық шығарылды.
Сондай-ақ, «Қайырымдылық керуені» акциясы аясында 700-ден астам қайырымдылық жобасы іске асырылды.