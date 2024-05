Будапештте аншлаг: Димаштың концертін тамашалауға әлемнің 77 елінен көрермен келді

АСТАНА. KAZINFORM - Будапештте Stranger туры аясында Димаштың алғашқы жеке концерті өтті.

Мажарстандағы ең үлкен алаң – Ласло Папп спорттық аренасында аншлаг. 77 елден келген әншінің жанкүйерлері Dears фандомының бірдей футболкалары, жилеттері, шарфтары мен басқа да түрлі түсті атрибуттарымен өте әдемі көрінді, – деп жазды dimashnews.com.

Әр елде өткізілетін Димаш шоуы халықаралық мерекеге айналып жатыр. Әлемнің түкпір-түкпіріндегі әнші жанкүйерлері қалаға алдын ала келіп, бір-бірімен танысып, дәстүрлі pre-party стилінде кездесу ұйымдастырады.

Будапешттегі концертте еуропалық авторлардың «GOLDEN» және «S. O. S D ' un TERRIEN EN DÉTRESSE» шығармалары Қытай және жапон композиторларының «battle of MEMORIES», «JUST LET it BE» және «AUTUMN STRONG» секілді туындыларымен үйлесе орындалды.

Димаштың гастрольдік турының басты міндеттерінің бірі – көрермендерді Қазақстанның дәстүрлі және заманауи мәдениетімен таныстыру. «Дүрдараз» халық әні, «Адай» күйімен қатар сахнада белгілі отандық авторлар Еділжан Ғаббасовтың «FLY AWAY», Джордан Аракелян, Айгүл Бажанова мен Мұңайдар Балмолданың «Махаббат бер маған» және Димаштың інісі Әбілмансұрдың «TOGETHER» атты алғашқы композиторлық шығармалары шырқалды. Димаштың «Stranger» туры Венгрияда әншінің жеке концертімен жалғасын тапты.

Димаш Құдайбергеннің келесі концерті 24 мамырда Ыстанбұл қаласында 30 жасқа толған туған күніне орай өткізіледі.