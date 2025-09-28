KZ
    Данияда әскери нысандардың үстінен дрондар байқалды

    АСТАНА. KAZINFORM — Данияның әуе кеңістігінде әуежайлардағы рейстерді тоқтатуға мәжбүрлеген оқиғалардан кейін ұшқышсыз ұшақтар елдің әскери нысандарының, соның ішінде ең ірі әскери базаның маңында байқалды. Бұл туралы BCC жазды.

    Фото: BCC

    Ұшқышсыз ұшақтар Каруп авиабазасының үстінде ұшып жүр. Әуе кеңістігін қысқа уақытқа жабуға тура келді. Сондай-ақ Германия, Норвегия және Литвада ұшқышсыз ұшқыштар көрінгендігі туралы хабарланды.

    — Күдік тудырған дрондарды көргеннен соң, елдің әуе шабуылдарының осалдығына қатысты алаңдаушылығы артты. Сондай-ақ бұған Ресейдің қатысы болуы мүмкін деген қорқыныш пайда болды, — делінген ақпаратта.

    Алайда билік оларда Мәскеуге қатысты ешқандай дәлел жоқ екенін айтқан.

    Дания билігі бұл оқиғаларды «гибридті шабуыл» деп атады. 

    Бұған дейін Данияда әуе кеңістігі дрондар салдарынан қайта жабылған болатын

