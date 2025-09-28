Данияда әскери нысандардың үстінен дрондар байқалды
АСТАНА. KAZINFORM — Данияның әуе кеңістігінде әуежайлардағы рейстерді тоқтатуға мәжбүрлеген оқиғалардан кейін ұшқышсыз ұшақтар елдің әскери нысандарының, соның ішінде ең ірі әскери базаның маңында байқалды. Бұл туралы BCC жазды.
Ұшқышсыз ұшақтар Каруп авиабазасының үстінде ұшып жүр. Әуе кеңістігін қысқа уақытқа жабуға тура келді. Сондай-ақ Германия, Норвегия және Литвада ұшқышсыз ұшқыштар көрінгендігі туралы хабарланды.
— Күдік тудырған дрондарды көргеннен соң, елдің әуе шабуылдарының осалдығына қатысты алаңдаушылығы артты. Сондай-ақ бұған Ресейдің қатысы болуы мүмкін деген қорқыныш пайда болды, — делінген ақпаратта.
Алайда билік оларда Мәскеуге қатысты ешқандай дәлел жоқ екенін айтқан.
Дания билігі бұл оқиғаларды «гибридті шабуыл» деп атады.
Бұған дейін Данияда әуе кеңістігі дрондар салдарынан қайта жабылған болатын.