Даңққа апарар жол: Паралимпиада–2026 ойындарының қазақстандық алғашқы жүлдегері несімен танымал
АСТАНА. KAZINFORM — 28 жастағы Ербол Хамитов Милан мен Кортина-д’Ампеццода өтіп жатқан 2026 жылғы қысқы Паралимпиада ойындарында Қазақстан қоржынына алғашқы медальді салды. Бұл марапатқа жету үшін спортшы қиын да күрделі жолдан өтті.
Бүгінде басқа бір шынайылықта ол әлемнің ең беделді жекпе-жек ұйымы — Ultimate Fighting Championship турнирінде жеңіл салмақтағы чемпиондық белдік үшін Alexander Volkanovskiмен кездесуі де мүмкін еді. Мұндай сценарий шындыққа айналуы ықтимал болатын. Алайда Ербол Хамитовтың өмірінде 2017 жылы болған оқиға бәрін өзгертті.
Ол кезде Ербол грэпплинг пен джиу-джитсумен белсенді айналысып, болашағынан зор үміт күттірген спортшылардың бірі еді. Алдағы уақытта ірі жарыстарға қатысып, тіпті UFC-де өнер көрсетуді армандады. Бірақ бір қайғылы оқиға оның тағдырын күрт өзгертті. Түнгі клубта күзетші болып жұмыс істеп жүргенде, ол атыс болған жерде қалып қояды. Тізесіне тиген оқ салдарынан бір аяғынан айырылды. Дегенмен бұл жағдай оның спорттағы үлкен жетістікке жету туралы арманын өшіре алмады.
Ол сүйікті жекпе-жек спортынан қол үзбей, жаттығуын жалғастырды. 2019 жылы грэпплингтен Азия біріншілігінде (AIGA, Adult санаты) күміс жүлде иеленіп, сондай-ақ UWW ұйымының NoGi-Intermediated санатында Азия чемпионы атанды. Алайда Паралимпиада ойындарының бағдарламасында оның санатына сәйкес келетін жекпе-жек түрлері жоқ еді (тек көру қабілеті нашар спортшыларға арналған дзюдо бар). Сондықтан Ербол өзін Паралимпиаданың қысқы спорт түрлерінде сынап көруге бел буды.
Осылайша ол туған қаласы Петропавлда мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған спорт секциясына жазылып, шаңғы спортымен айналыса бастады.
2022 жылы Қысқы Паралимпиада ойындарында (LW12 класы, отырып жарысады) Ербол Хамитов алғаш рет бақ сынап, бесінші және жетінші орындарды иеленді. Сол кезде елге оралған соң берген сұхбатында бұл нәтиже оның мүмкіндігінің шегі емес екенін айтып, алдағы уақытта әлемдік тұғырлардың биігінен көрінетініне уәде берген еді.
Көп ұзамай бұл сөзін іс жүзінде дәлелдеді. 2023 жылы Паралимпиадалық шаңғы жарысынан әлем чемпионы атанса, 2025 жылы парабиатлоннан әлем чемпионы әрі Әлем кубогының жалпы есебінде жеңімпаз болды. Мұндай жетістіктер Қазақстанның көптеген буын олимпиадашылары үшін арман болып келген. Ал Ербол Хамитов бұл атақтарды паралимпиадалық спортта елге әкелді, мұндағы бәсеке деңгейі де кем емес.
2026 жылға қарай оның марапаттар коллекциясында бір ғана жүлде жетіспейтін — Паралимпиада медалі. Сондықтан 2026 Winter Paralympics ойындарына ол нақты бір мақсатпен келді.
Алғашқы екі жарыс күнінде Ербол биатлоннан екі бәсекеге қатысты. Ол сегізінші және алтыншы орындарды иеленді. Нәтиже бұдан да жоғары болуы мүмкін еді, алайда нысана көздеудегі қателіктер кедергі болды. Спортшы да, жанкүйерлер де медальді шаңғы жарысынан алуға мүмкіндік бар екенін сезді.
10 наурыз Ербол Хамитов үшін тағдырлы күнге айналды. Италиядағы Тезеро трассасында ол барлық күшін жинап, жүлде үшін күресуге тиіс еді. Іріктеу кезеңінде алтыншы нәтиже көрсетіп, жартылай финалға сенімді өтті. Ал жартылай финалда қарсыластарынан айқын басым түсіп, финалға жолдама алды.
Финалда оның басты қарсыластарының бірі қытайлық Liu Zixu болды. Сайыстың соңында дәл осы спортшы жеңіске жетті. Қарсыластар Хамитовтың қарқынын біліп, оған жылдамдық жинауға мүмкіндік бермеуге тырысты. Бірақ тәжірибелі қазақстандық дұрыс тактика таңдап, мәреге жақындағанда спринтте шешуші серпіліс жасап, көптен күткен Паралимпиада медалін жеңіп алды. Әзірге қола жүлде, бірақ бұл — соңғы нәтиже емес.
Ербол Хамитов өз үлгісі арқылы адам қандай қиындыққа тап болса да, мақсатына табандылықпен ұмтылса, бәрі мүмкін екенін тағы бір дәлелдеді. Бұған дейін берген сұхбаттарының бірінде ол қазақстандық спортшылардың рухы мықты екенін және олар кез келген атақты қарсыласпен тең дәрежеде бәсекелесе алатынын айтқан еді. Бүгінде сол сөздің дәлелі — өзі. Қазір Ербол Хамитов — титулды спортшы әрі ел мақтанышы.
2026 жылғы қысқы Паралимпиада ойындары әлі жалғасып жатыр. Қазақстан құрамасы жүлделер үшін күресін жалғастырып жатыр.
Осылайша Қазақстан құрамасы қысқы Паралимпиадада 22-орынға табан тіреді.