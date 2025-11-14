KZ
    Демалыс күндері күн райы қандай болады

    АСТАНА. KAZINFORM – Әсерлі кең антициклонның ықпалынан Қазақстанның басым бөлігінде жауын-шашынсыз ауа райы болады. Тек еліміздің батысында, солтүстік-батысында және солтүстігінде кей жерлерде жауын-шашын (жаңбыр, қар) түседі, жел күшейеді, солтүстік өңірлерде боран соғып, сондай-ақ көктайғақ болады.

    Демалыс күндері күн райы қандай болады
    Фото: freepik.com

    Ел бойынша түнгі және таңертеңгі уақытта тұман түседі.

    Ауа температурасының негізгі аясы күндіз:

    — батыста 5–13° жылы болады;
    — оңтүстікте 12–20° жылы болады;
    — оңтүстік-батыста 10–20°-тан 7–16°-қа дейін төмендейді;
    — солтүстік-батыста 3–15° градус және 3° — 10° градус аяз болады;
    — солтүстікте 3–8° градус және 3° — 5° аяз болады;
    — орталықта ауа температурасы 1–7° градустан 5–10° градусқа дейін жылынады;
    — шығыста 10° — 5° градустан 1–12° градусқа дейін жылы болады;
    — оңтүстік-шығыста 8–16° жылы болады, тау бөктерінде 2° — 8° және 11–19° градус болады;
    — таулы аудандарда 2–7° градус жылы болады. 

