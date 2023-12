Димаш Құдайбергенге Анталияда түрік ұлттық музыкалық аспабы сыйға тартылды

АСТАНА. ҚазАқпарат – Түркияның Анталия қаласында қазақстандық танымал әнші Димаш Құдайбергенге сол елдің ұлттық аспабы тарту етілді, деп хабарлайды ҚазАқпарат Dimashnews.com ресурсына сілтеме жасап.

Өткен жылы қыркүйекте Алматыда тұсауы кесілген Димаштың «Stranger» жеке концертінің бағдарламасы әлемге таратыла бастады. Қазақстанмен бауырлас ел Түркия 6 мамырда алғаш рет қазақстандық орындаушының ауқымды шоуы өтті.

Димаш және оның командасы концерттен бірнеше күн бұрын Антальяға келіп, қаланың атмосферасына толық еніп, қонақжай әріптестерімен және гастрольдік сапарларды ұйымдастырушылармен танысып, жұмыс істеді.

Димаштың жеке концерті Antalya Expo Kongre Merkezi-де өтті, ол дауыл туралы ескертуге байланысты белгіленген күннен бірнеше күн бұрын ауыстырылды.

Шоуға әлемнің 44 елінен көрермендер келді. Жақын және алыс жерлерден алғаш рет танысу немесе Димаш пен оның командасы ұсынған қазақ мәдениетін қайта тамашалау үшін көрермендер Антальяға ағылды. Өз кезегінде, концерт бағдарламасы көрермендер әртістің қазақ тілінде орындаған композицияларын тыңдап қана қоймай, ағылшын, испан, итальян, орыс, француз, қытай және жапон тілдеріндегі әндерден ләззат алатындай етіп құрылған. Сондай-ақ, концерт көрермендерін Димаш пен арнайы шақырылған қонақ, қабылдаушы елдің өкілі, Бурак Йетер есімді музыкантты үлкен тосынсый күтіп тұрды.

Шоу басталғанға дейін, көрермендер жиналып жатқанда, ресейлік Анна Крафт, грузиялық Теона Дольникова, қазақстандық Ерлан Көкеев өнер көрсетті. «YA NA HA» битбокс тобының балалары Димаштың «Fly Away» хит әнін орындап, қызықты каверлерімен көрермендерді қыздырды. Концерттің негізгі бөлігі басталмай тұрып, залды Burak Yater BAND-тың жігерлі DJ SET қарсы алды.

Димаш «Golden» атты титулдық әнінің әуенімен сахнаға шықты. Негізгі бағдарлама басталмас бұрын әртіс көңіл айтып, Түркиядағы жер сілкінісінен қаза тапқандар үшін бір минут үнсіздік сұрады.

Концерт әртіс пен көрермен арасындағы тұрақты қарым-қатынаста өте жылы атмосферада өтті. Әртіс қазақша, ағылшынша сәлемдесу сөзінен бастап қана қоймай түрік тілінде сәлемдесіп көрермендердің көңілінен шықты және кеш барысында қолтаңба қалдырумен жалғасын тапты.

Бұл кеште талапты халықаралық тыңдаушылардың назарына ағылшын тіліндегі «If I never breathe again», «Fly Away», «Screaming», «Give me your love» шығармалары, қобыздың терең үнімен сүйемелденетін титулдық ән «Stranger», «Together» – Әбілмансұр Құдайбергеннің авторлық шығармасы және ұлттар мен ұлыстар бірлігінің маңызды хабарын жеткізетін Димаштың «The story of one sky» авторлық әндері ұсынылды.

«Olympico», «S.O.S» және «El amore en ti» әндері әншінің дауыс диапазонының кеңдігімен және рухани қасиеттерімен тағы да таң қалды. Қытай тіліндегі ностальгиялық «Battle of Memory» және қытай және жапон тілдеріндегі «Autumn strong» I am a Singer жобасының күндерін еске түсіреді. Орыс тіліндегі «Любовь уставших лебедей» бүкіл залды ортақ хорға біріктірді, ал «Аве Мария» және «Знай» шығармалары көрермендерді параллель шындыққа апарды.

Әр елдегі жеке концерттерінде Димаш бағдарламаға қабылдаушы елдің тілінде шығармаларды енгізуге тырысады. Түрік жанкүйерлері үшін түріктің әйгілі «Gesi Baglar» әнін орындады. Қонақжай жүргізушілер Димашқа түрік ұлттық аспабы Багламаны сыйға тартты. Димаш жылы қарсы алғаны үшін түрік жеріне алғысын білдіріп, қазақ пен түрік мәдениетінің ортақтығын атап өтті.

Концерттің хабарландыруында қазақстандық әртістің арнайы қонақ-түрік музыканты Бурак Йетермен дуэті түрінде тосынсый жарияланды.

Жанкүйерлердің үміттері барынша ақталды – Димаш пен Бурак бірлескен жұмыстың нәтижесін, «Weekend» композициясын ұсынды. «Жеңіл, бірақ жігерлі әнді естігенде бірден телефонға сақтағым келді», – деп жазды Dears трек премьерасынан кейінгі алғашқы пікір білдіргендер.

Жаңа әннен кейін көрермендерді тағы бір сый күтіп тұрды ол Расул Усмановтың фортепианода Димаштың сүйемелдеуімен туған ұйғыр тіліндегі «Меджнун тал» әнінің орындауы болды.

Концерт қонақтары, сондай-ақ домбырамен күй орындаған музыкант-аспапшылар Темірлан Олжабаев пен Ернат Наурыз және қобызшы Олжас Құрманбекпен бірге «Zaman» атты жаңа шығармасы болды. Әбілмансұр Құдайберген электрогитарада жеке шығарма орындап қуантты, Димаштың өзі дәстүр бойынша домбырада «Адай» күйін орындады.

Ана тіліндегі әндер әрқашан Димаштың әрбір концертінің маңызды бөлігі болып табылады, олар әртістің жан дүниесінде ерекше толқу тудырады, ол қай елде болса да, оның барлық жанкүйерлеріне осындай сиқырлы атмосфера беріледі. Осылайша Анталия EXPO Kongre Merkezi сахнасында болды.

Осы шығармалардың ішінде өнерпаздың репертуарына нық енген «Ұмытылмас күн», «Дайдидау», «Махаббат бер маған» әсерлі әндері шырқалды, «Дүрдараз» фольк-рок әні қуат пен эмоцияға ерік берді және көңілді «Zhalyn» әнімен залды билетті. Қазақ тіліндегі «Be with me» рэпі орындалып жаңа кездесулердің күтіп тұрғанын айтып «Let it be» әнімен аяқтады.