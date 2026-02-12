Доллар, еуро, рубль және юань бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 492,25 теңге, сату - 495,03 теңге;
- еуро: сатып алу - 584,76 теңге, сату - 589,65 теңге;
- рубль 6,34 - 6,46 теңге аралығында саудаланады.
- юань 71,36 - 74,26 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 489,02 теңгеден сатып алынады, 496,02 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 582,00 теңге, сату - 592,00 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,25 теңге, сату - 6,55 теңге;
- юань 72,08 теңгеден сатып алынады, 76,48 теңгеден сатылады.
Еске салайық, 11 ақпан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,31 теңгеге арзандап, 490,58 теңге болды.