    08:34, 12 Ақпан 2026 | GMT +5

    Доллар, еуро, рубль және юань бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    обменник
    Фото: Татьяна Корякина/ Kazinform

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 492,25 теңге, сату - 495,03 теңге;
    - еуро: сатып алу - 584,76 теңге, сату - 589,65 теңге;
    - рубль 6,34 - 6,46 теңге аралығында саудаланады.
    - юань 71,36 - 74,26 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 489,02 теңгеден сатып алынады, 496,02 теңгеден сатылады;
    - еуро: сатып алу - 582,00 теңге, сату - 592,00 теңге;
    - рубль: сатып алу - 6,25 теңге, сату - 6,55 теңге;
    - юань 72,08 теңгеден сатып алынады, 76,48 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, 11 ақпан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,31 теңгеге арзандап, 490,58 теңге болды.

    Тегтер:
    Рубль Доллар Теңге Валюта Қор рыногы
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
