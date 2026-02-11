KZ
    08:44, 11 Ақпан 2026 | GMT +5

    Долларды қанша теңгеден айырбастауға болады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматының ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Бугун Қозоғистонда долларни қанча тенгедан сотилади
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 491,54 теңге, сату - 494,01 теңге;

    - еуро: сатып алу - 583,69 теңге, сату - 588,53 теңге;

    - рубль 6,33 - 6,45 теңге аралығында саудаланады.

    - юань 71,35 - 74,26 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 490,03 теңгеден сатып алынады, 496,98 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 581,77 теңге, сату - 591,67 теңге;

    - рубль: сатып алу - 6,22 теңге, сату - 6,51 теңге;

    - юань 72,14 теңгеден сатып алынады, 76,54 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, 10 ақпан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,64 теңгеге арзандап, 491,88 теңге болды.

     

    Рубль Доллар Теңге Валюта Юань Қор рыногы
