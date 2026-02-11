Долларды қанша теңгеден айырбастауға болады
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматының ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 491,54 теңге, сату - 494,01 теңге;
- еуро: сатып алу - 583,69 теңге, сату - 588,53 теңге;
- рубль 6,33 - 6,45 теңге аралығында саудаланады.
- юань 71,35 - 74,26 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 490,03 теңгеден сатып алынады, 496,98 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 581,77 теңге, сату - 591,67 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,22 теңге, сату - 6,51 теңге;
- юань 72,14 теңгеден сатып алынады, 76,54 теңгеден сатылады.
Еске салайық, 10 ақпан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,64 теңгеге арзандап, 491,88 теңге болды.