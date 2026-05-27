Эбола індеті бақылаудан шығып барады - ДДҰ
АСТАНА. KAZINFORM – Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДҰ) бас директоры Тедрос Адханом Гебрейесус Эбола індетінің жаңа өршуіне байланысты жағдайдың өте қиын екенін мәлімдеді. Вирустан күдікті өлім саны 220 адамға жетті, ал расталған жағдайлардың жалпы саны 900 адамнан асты. Эпидемия медицина қызметкерлерінің әрекет ете алатынынан тез таралып отыр, деп хабарлайды AlJazeera.
Вирус Конго Демократиялық Республикасынан тыс жерлерге тарады: Угандада вирус жұқтырудың жеті жағдайы расталды, оның ішінде медицина қызметкерлері де бар. Қазіргі уақытта вакцина немесе тиімді емі жоқ жаңа Бундибугио штамы үлкен алаңдаушылық тудырып отыр.
Жағдайды тәртіпсіздіктер күрделендіріп отыр. Конго Демократиялық Республикасында жергілікті тұрғындар ауруханалар мен емдеу орталықтарына шабуыл жасап, қайтыс болғандарды жерлеу үшін денелерін беруді талап етіп отыр, бұл инфекцияның таралуына ықпал етеді. Билік зардап шеккен аймақтарда жаппай жиындарға тыйым салды, бірақ халық арасындағы қорқыныш пен сенімсіздік аурумен күресте әлі де үлкен кедергі болып отыр.
Осыған дейін Канаданың Эбола індетінің өршуіне байланысты шекарада карантин енгізгені туралы жаздық.