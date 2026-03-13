Ел болашағы — елдің қолында: астаналықтар референдум туралы не дейді
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан үлкен саяси өзгерістер қарсаңында тұр. Алдағы жалпыхалықтық референдум — мемлекеттің даму бағытын айқындайтын маңызды қадам. Осы орайда Kazinform тілшісі елорда тұрғындарының пікірін және астаналықтардың бұл науқанға деген көзқарасын сұрап көрді.
Қатысушылардың басым бөлігі референдумға қатысуды әрбір қазақстандықтың азаматтық борышы деп біледі. Көпшіліктің пікірінше, бұл сәтте бейжай қалу — болашаққа немқұрайды қараумен тең.
Мәселен елордалық жастар бұл мәселеге ерекше жауапкершілікпен қарап отыр. 22 жастағы қала тұрғыны Даниал Ғаппас әр дауыстың салмағы бар екенін алға тартады.
— Әрбір қазақстандықтың дауысы маңызды, себебі бұл біздің ертеңімізге тікелей әсер етеді. Жеке өзім ешбір сайлаудан қалған емеспін және бұл жолы да өз таңдауымды жасаймын, — дейді ол.
Бұл ойды болашақ заңгер Абдыхалық Нұрдәулет те қуаттады. Оның пайымдауынша, саяси сауаттылық пен белсенділік — қоғамның даму көрсеткіші.
— Егер әрбір азамат өз үлесін қосып, елдегі болып жатқан жағдайлардан хабардар болса, бұл мемлекеттің нығаюына септігін тигізеді. Мен үшін бұл қадам ерекше маңызды, өйткені мамандығым заң саласымен тығыз байланысты. Сондықтан міндетті түрде дауыс беруге барамын, — деп атап өтті Нұрдәулет.
Сауалнамаға қатысқан өзге де қала тұрғындары ел ішіндегі оң өзгерістерге үмітпен қарайтындарын жасырмады. Олар барша отандастарын маңызды тарихи сәтте шет қалмай, бірлік пен белсенділік танытуға шақырды.
Айта кетейік, Орталық референдум комиссиясы учаскелердің дауыс беруге дайын және заңнама талаптарына сай екендігін айтқан еді.