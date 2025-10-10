Электронды қызметтерді ЖИ бақылайды
АСТАНА. KAZINFORM — Электронды қызметтердің тоқтап қалуы немесе мүлде қолжетімсіз болуы көпшіліктің уақытын алады. Енді мұндай жағдайдың алдын алуға жасанды интеллект көмектеседі. Бұл туралы Jibek joly телеарнасының жаңалықтар қызметінде айтты.
Елде әлем бойынша алдыңғы қатардағы Dynatrace платформасын енгізбек. Бұл жүйе мемлекеттік және қаржы секторындағы серверлердің жұмысын бақылап қана қоймай, ақауларды дер кезінде анықтауға көмектеспек. Жасанды интеллект мемлекеттік платформалардың жұмысын қалай жақсарта алады?
Dynatrace — әлемде кеңінен қолданылатын цифрлық бақылау жүйесі. Ол серверлер, сайттар және мобильді қосымшалардың жұмысын уақытылы бақылайды. Платформа жасанды интеллект көмегімен кез келген техникалық ақауды алдын ала байқап, мамандарға хабар жібереді.
— Мемлекеттік сектордағы технологияның даму деңгейі бойынша Қазақстан әлемдегі он елдің қатарында. Бірақ жүйенің баяу жұмыс істеуі немесе жиі істен шығуы әлі де өзекті мәселе. Біз Dynatrace платформасы арқылы осы қиындықты шешуге көмектесіп отырмыз. Бұл қызмет сапасын әлдеқайда жақсартады. Себебі біз мәселені терең талдап, оның негізгі себебін анықтай аламыз. Бұл тапсырыс берушінің уақытын үнемдеуге мүмкіндік береді және ол мәселенің салдарын емес, себебін жоюға бірден кірісе алады, - дейді Dynatrace компаниясының қазақстандағы негізгі серіктесі Игорь Хомков.
Ақылды жүйе тек мемлекеттік құрылымдарда ғана емес, қазақстандық банктерде де қолданылып келеді. Бүгінде бұл жүйе елдегі ең ірі қаржы ұйымдарының қызметтерінің үздіксіз жұмыс істеуіне көмектесіп отыр. Жалпы алғанда, әлем бойынша төрт мыңнан астам компания осы платформаға электронды қызметтері мен серверлерін сеніп тапсырған.
— Көп жағдайда мемлекеттік қызметтер туралы айтқанда e-gov платформасын ғана айтамыз. Бірақ онымен қатар жұмыс істейтін полиция сияқты басқа да құрылымдар бар. Солардың да цифрлық жүйелері сенімді жұмыс істеуі керек. Біз бұл бағытта өз қолдауымызды көрсетіп, жүйенің тұрақтылығын арттыруға көмектесеміз, - дейді Dynatrace компаниясының серіктестік сату жөніндегі менеджері Мариуш Гаевский.
Dynatrace бүгінде ІТ-мониторинг саласындағы әлемдік көшбасшылардың бірі. Платформа жүздеген елде қолданылады және жасанды интеллект арқылы цифрлық жүйелердің үздіксіз жұмыс істеуіне көмектеседі. Осындай ақылды платформалар электронды қызметтердің сапасын арттырып, азаматтарға көрсетілетін онлйан сервистердің сенімділігін күшейтпек.
Айта кетелік электронды қызметтер халықтың 13 млрд теңгесін үнемдеген еді.