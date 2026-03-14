Елімізде ұлттық тәттілер бағасы қанша
АСТАНА. KAZINFORM – Мерекеде балалық шақтан бастап дастарханнан табылатын ұлттық тәттілерге сұраныс арта түсті. Қазақстанда тәттілер бағасы қанша екенін Kazinform агенттігінің тілшісі анықтап білді.
Еліміздің қалаларында ұлттық тәттілер бағасы әртүрлі. Бағаны салыстыру кезінде жент, балқаймақ пен ірімшік бағасын білдік.
Атырау қаласында жент бағасы 1 500 – 4 000 теңге аралығында. Ал ірімшіктің келісін 2 000 – 3 700 теңгеге сатып алуға болады. Ал балқаймақты 1 550 теңгеге, кей жерлерде 3 500 – 5 000 теңгеге сатады. Сонымен бірге қораптағы кондитерлік женттің де түр-түрі бар. Мейіз, шоколад мен өрік қосылғаны (25 дана) - 3 800 – 3 900 теңге. Тіпті балқаймақ, жаңғақ қосылған жент топтамасын 5 200 – 6 900 теңгеге ұсынады.
Шымкент қаласында үйде дайындалған женттің келісі – 1 700 – 3 500 теңге. Ал оған жаңғақ қосса 3 000 – 4 500 теңге болады. Егер шоколадпен көмкеріп, әдемі қорапқа салса 4 000 – 6 000 теңгеге сатады. Үйде жасалған балқаймақты шамамен 5 000 – 8 000 теңгеге сатса, шаруалар оны 7 000 – 10 000 теңгеге ұсынады. Үйде әзірленген ірімшікті 2 000 – 3 500 теңгеге бағаласа, шаруаларда келісі 3 000 – 4 500 теңге. Ұлттық тәттілерді көбіне Instagram әлеуметтік желісі арқылы сатады. Үйден дайындалған өнім бағасы – 10 – 12 мың теңге.
Алматыда ірімшік бағасы – 3 800 теңге, жент – 1 500 – 4 000 теңге. Ал балқаймақты 2 100 – 8 000 теңгеге сатып алуға болады. Сонымен бірге бағасы жоғары ұлттық өнімдер де бар. Мәселен арнайы қорапқа салынған шоколадты жент бағасы 3 200 теңге.
Ақтау қаласында мерекелік дастарханға қойылатын жент келісі 2 000 теңге, ірімшік 1 800 – 2 000 теңге және балқаймақ 3 000 – 3 500 теңге.
Қарағанды қаласында да баға осы шамалас. Жент келісі 2 000 – 3 500 теңге, балқаймақ 2 500 теңге, ал ірімшік бағасы 3 000 теңге және одан жоғары.
Қызылордада жент келісі 3 800 теңгеге сатылады. Балқаймақтың келісі 1 900 теңге болса, жаңғақ қосса шамамен 2 500 теңге болады. Ал ірімшіктің келісі – 1 700 теңге.
Ақтөбе қаласында женттің қорабы 1 500 – 1 600 теңге болса, супермаркетте 350 грамы 878 теңге. Демек келісі 2 500 теңгеге шығады. Балқаймақтың келісі 5 000 – 6 000 теңге, ал ірімшікті 1 600 теңгеге сатып алуға болады. Үйде дайындаса 5 000 – 6 000 теңге.
Орал қаласында жент бағасы орта есеппен 3 500 – 5 000 теңге. Мұнда да үйден дайындаса баға жоғары, дүкен өнімі арзан. Балқаймақ бағасы шамамен 4 000 – 6 000 теңге. Балқаймаққа қаймақ, бал мен май қосады. Ал ірімшік бағасы – 2 200 – 3 500 теңге.
Түркістан қаласында женттің келісін 3 900 – 4 000 теңгеге сатады. Балқаймақ бағасы 2 500 теңге, ал ірімшік келісі 3 000 теңге.
Ал еліміздің солтүстігінде женттің келісі 2 400 – 3 000 теңге, ірімшіктің келісі 2 500 теңге. Петропавл дүкендерінен балқаймақты табу қиын.
Ал Жезқазған қаласында жент бағасы – 3 000 – 3 500 теңге, балқаймақ 3 000 теңге, ірімшік бағасы 3 500 теңге.
Тараз қаласында тұрғындар салмағы 300 грамм болатын жентті 1 400 – 1 600 теңгеге сатады. Келісі 4 700 – 5 300 теңге болады. Қазіргі кезде көбі жентті өздері жасап алуға дағдыланған. Ол үшін талқанның келісін мың теңгеге сатып алып, оған май мен қант қосады. Сөйтіп бағасы екі есе арзанға шығады. Ірімшік бағасы базарда 2 500 – 4 000 теңге, супермаркетте шамамен 3 100 – 5 000 теңге. Балқаймақты табу қиын. Ірі сауда орындары мен базардан тіпті таппаймыз. Тек арнайы тапсырыс беріп алуға болады.
Көкшетау қаласындағы супермаркетте 350 грамм болатын жент бағасы 1 620 теңге. Шамамен келісі – 4 600 теңге. Сонымен бірге жарты келілік ірімшікті 2 585 теңгеге, келісін шамамен 5 100 – 5 500 теңге сатып алуға болады.
Қостанай қаласындағы дүкендерде салмағы 350 грамм болатын жент бағасы шамамен 1 200 теңге (келісі 3 430 теңге) болады. Шоколад қосылған жент бағасы жоғары. 250 грамы – 1 800 – 2 240 теңге. Базар сөресінде үйде дайындалған женттің келісі 3 200 теңге. Ал ірімшіктің келісін 2 900 – 3 200 теңгеге сатып жатыр. Түйе сүтінен жасалатын балқаймақтың бағасы 8 500 – 9 000 теңге.
Еліміздің астанасында жент бағасы шамамен 3 600 теңге, ірімшік 2 400 – 3 700 теңге болады. Салмағы 300 грамм болатын балқаймақты қорапқа салып 2 200 теңгеге сатады. Ал келісі 7 300 теңге болады.
Қонаев қаласында үйде дайындалған жент келісі 3 000 – 3 800 теңге. Ал ірімшіктің келісі – 2 000 – 3 000 теңге.
Семей қаласында ірімшіктің келісін 2 600 теңгеге сатып алуға болады. Көбінде көтерме бағамен сатады. Өндірушілер мен сату орнына қарай жент бағасы шамамен – 2 100 теңге. Бұл қалада да балқаймақ табылмады.
Өскемен қаласында женттің келісін 2 000 – 2 500 теңгеге, ірімшікті 3 100 – 3 800 теңгеге сатады.
Павлодар қаласында балқаймақ сатылмайды. Тұрғындардың айтуынша, дайындап, бірден дастарханға қояды. Ал женттің келісі шамамен 3 3 00 – 3 500 теңге, ірімшік 3 500 теңге.
Талдықорғанда салмағы 500 грамм болатын балқаймақты 2 000 теңгеге сатады. Сонда келісі 4 000 теңге болады. Жент бағасы 3 000 теңге, ала ірімшік 3 500 теңге.
Kazinform бұған дейін қымыз бен шұбат бағасын жазды.