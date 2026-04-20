Елордада AI-камералар жүргізушілерді бақылауға алды
АСТАНА. KAZINFORM – Астанада камералар жүргізушінің телефон қолданып, қауіпсіздік белдігін тақпағанын анықтайды.
Астанада жол қауіпсіздігін арттыру мақсатында жасанды интеллектке негізделген жүйелер енгізіліп жатыр. Елордада Astana Smart City жобасы аясында жол қозғалысы ережелерінің жаңа түрдегі бұзушылықтарын анықтайтын AI-видеосараптаманың кеңейтілген мүмкіндіктері іске қосылып жатыр.
Жаңа алгоритмдер автоматты түрде көлік жүргізу кезінде телефон қолдану, қауіпсіздік белдігін тақпау және жол қауіпсіздігіне әсер ететін басқа да факторларды анықтай алады. Қазіргі уақытта бұл бұзушылықтар тестілік режимде тіркеліп жатыр. Жүйе компьютерлік көру және машиналық оқыту технологияларына негізделіп, жоғары дәлдік пен жеделдікті қамтамасыз етеді.
Дәстүрлі жүйелерден айырмашылығы, жаңа AI-камералар тек жекелеген құқық бұзушылықтарды тіркеумен шектелмей, қалалық және мемлекеттік ақпараттық жүйелермен біріктірілген бірыңғай цифрлық платформаның бір бөлігі болып саналады. Бұл жол жағдайын кешенді талдауға және көлік ағындарын тиімді басқаруға мүмкіндік береді.
Жоба аясында ақпараттық қауіпсіздік талаптарын сақтау мәселесіне ерекше көңіл бөлініп жатыр. Жүйе қажетті сертификаттау рәсімдерінен өтіп, кезең-кезеңімен енгізілуде.
Аталған шешімдер жол-көлік оқиғаларының санын азайтуға, жүргізушілердің тәртібін арттыруға және қала тұрғындары үшін қауіпсіз әрі жайлы орта қалыптастыруға бағытталған.
Айта кетелік Астанада бейнебақылау камераларының саны бір жылда екі есеге артқан еді.