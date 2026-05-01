Еуроодақ мысықтар мен иттерді міндетті түрде микрочиптеуді енгізді
АСТАНА. KAZINFORM — Еуроодақта иттер мен мысықтарды микрочип арқылы сәйкестендіру міндетті болады, деп хабарлайды BILD.
Еуропарламент жануарлардың заңсыз саудасын шектеу және оларды қорғауды күшейту мақсатында тиісті заң қабылдады.
ЕО елдері құжатты ресми түрде бекіткеннен кейін заң күшіне еніп, өтпелі кезең басталады. Жеке иелердің иттерін міндетті чиптеу талаптары жаңа ережелер енгізілгеннен кейін 10 жылдан соң, ал мысықтарға қатысты 15 жылдан кейін күшіне енеді.
Ал сатушылар мен питомник иелері иттер мен мысықтарды төрт жылдан кейін міндетті түрде чиптеуге тиіс болады. Сол уақыттан бастап тек чиптелген жануарларды ғана сатуға рұқсат етіледі. Ауылдық жерлердегі мысықтар бұл талаптан босатылады.
Ережелер толық күшіне енгеннен кейін барлық үй жануары ұлттық деректер базасына енгізіледі.
ЕО елдері өзара ақпарат алмасады, бұл жануар иесін тез анықтауға мүмкіндік береді. Мысалы, ит шетелде демалыс кезінде жоғалып кетсе, жергілікті паналар оны иесіне жылдамырақ қайтара алады.
Сонымен қатар заңсыз жануар саудасына тосқауыл қою көзделіп отыр. Енді заңсыз ұсталған немесе ЕО аумағына талаптарды бұза отырып әкелінген жануарларды қайта сату қиындай түседі.
Сатушылар мен селекционерлер жануарларды олардың қажеттіліктеріне сай күтіп-бағуға міндетті болады. Бұл талап енді заңмен бекітілді. Сондай-ақ жануарларға азап шектіру қаупі жоғары «шектен тыс белгілері» бар тұқымдарды өсіруге тыйым салынады. Мысалы, тұмсығы тым жалпақ иттер жиі тыныс алу проблемаларынан зардап шегеді.
Бұл ұғымдардың нақты анықтамаларын арнайы комиссия сарапшылармен бірлесіп 2030 жылдың шілдесіне дейін әзірлейді.
Ресми деректерге сәйкес, Еуроодақта 72 миллионнан астам ит және 83 миллион мысық бар. Бұл жануарлар саудасының жылдық айналымы шамамен 1,3 миллиард еуро.
