Еуропада тапсырыспен жасалатын қылмыстарға қарсы операцияда 280 адам ұсталды
АСТАНА. KAZINFORM – Еуропол Еуропада «тапсырыспен жасалатын зорлық-зомбылыққа» қарсы ауқымды операция барысында 280 адамды ұстағанын мәлімдеді, деп хабарлайды Euronews.
Ведомство дерегінше, қылмыстық топтар әлеуметтік желілер мен мессенджерлерді пайдаланып, тапсырыспен шабуыл жасау мен кісі өлтіруді орындаушыларды белсенді түрде тартып жатыр.
2025 жылдың сәуірінде құрылған Еурополдың халықаралық жедел тобы «қызмет ретіндегі зорлық-зомбылықпен» күресу аясында бір жыл ішінде 280 адамды тұтқындап, тапсырыспен жасалатын қылмыстарға қатысы бар 1400-ден астам адамды анықтаған.
«Гримм» кодтық атауымен жүзеге асырылып жатқан жоба Еуропаның 11 елінің полициясын біріктіреді. Ол қылмыстың жаңа моделіне қарсы бағытталған. Бұл модельде шабуылдар мен кісі өлтірулерді жүзеге асыратын адамдар цифрлық платформалар арқылы жалданады.
Еуропол мәліметінше, қылмыскерлер орындаушыларды, оның ішінде жасөспірімдер мен жастарды интернет арқылы іздеуді жиілеткен. Қылмыстық әрекеттер әлеуметтік желілер мен мессенджерлер арқылы үйлестіріліп, ұлттық шекарадан тыс ұйымдастырылады.
Ведомство «зорлық-зомбылықтың» цифрлық ортада қолжетімді «қызметке» айналып бара жатқанын, тіпті гиг-экономика моделіне ұқсап кеткенін атап өтті.
Тергеліп жатқан істердің қатарында Германиядағы жарылыстар, Нидерландтағы атыстар және трансшекаралық желілермен байланысты басқа да ауыр қылмыстар бар.
Еуропол сондай-ақ интернеттегі адамдарды тартуды шектеу үшін Google, Meta, TikTok және Snapchat сияқты ірі технологиялық компаниялармен ынтымақтастық орнатқанын хабарлады. Алайда кейбір платформалар бұл бастамаға әлі қосылмаған.
Бұл мәселе әсіресе Швеция үшін өзекті. Онда қылмыстық топтар 15 жасқа толмаған балаларды жиі тартады. Ел заңнамасына сәйкес, мұндай балалар қылмыстық жауапкершілікке тартылмайды және әлеуметтік қызметтердің қамқорлығында болады. Бұл оларды қылмыстық жауапкершілікке тартуды қиындата түседі.
Бөлек мәлімдемеде Еуропол өзінің EU Most Wanted платформасының қашқындарды іздеуде маңызды рөл атқаратынын атап өтті. Қазір сайтта «қызмет ретіндегі зорлық-зомбылыққа» байланысты күдікке ілінген үш адам туралы ақпарат жарияланған. Олар кісі өлтіру, есірткі саудасы және ақшаны жылыстату істері бойынша іздеуде.
Айта кетейік, бұған дейін Еуропол Еуроодақта Ирандағы қақтығысқа байланысты терроризм қаупінің артқанын мәлімдеген.