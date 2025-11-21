«Евровидение» дауыс беру тәртібін өзгертті
АСТАНА.KAZINFORM - Еуропалық хабар тарату одағы (EBU) «Евровидение» ән байқауына арналған жаңа дауыс беру ережелерін жариялады, оның ішінде кәсіби қазылар алқасының жартылай финалға қайта оралуы және әртістер жарнамасына шектеулер бар, деп жазды BBC.
EBU «Евровидение» байқауындағы дауыс беру ережелері мен мінез-құлық кодексіне «сенімді, ашықтықты және көрермендердің қатысуын нығайтуға» бағытталған бірқатар өзгерістер енгізілгенін жариялады.
Бұл өзгерістер 2025 жылғы көрермендердің дауыс беру нәтижелері туралы шағымдар мен болжамдардан кейін енгізілді.
2026 жылы байқауға қатысушыларға (әртістердің өздері де, олар ұсынатын хабар таратушылар да) үкіметтік ұйымдарды қоса алғанда, үшінші тараптар ұйымдастырған өз өнерлерін жарнамалау науқандарына белсенді қатысуға рұқсат етілмейді.
Ережелердің жаңа нұсқасына сәйкес, дауыс беру нәтижесіне әсер етудің кез келген әрекеті санкцияларға әкеп соғады.
2026 жылы көрермендер бір төлем әдісін (SMS, телефон қоңырауы немесе онлайн) пайдаланып ең көбі 10 рет дауыс бере алады, алдыңғы жылдары 20-дан көп болатын.
2023 жылы жойылған кәсіби қазылар алқасының дауыс беруі жартылай финалға қайта оралады: енді финалдағыдай, іріктеу үшін ұпайлардың жартысы қазылар алқасының дауысымен, ал жартысы көрермендердің дауыс беруімен есептеледі.
Әр елдің қазылар алқасы жеті мүшеден тұрады (бес мүшеге қарсы) және олардың кем дегенде екеуі 18 бен 25 жас аралығында болуы керек, бұл «жас көрермендердің байқауға деген қызығушылығын көрсету үшін» қажет.
Соңында, EBU дауыс беру кезінде алаяқтықты немесе манипуляцияны анықтау үшін техникалық шараларды күшейтуге уәде береді.
«Евровидение 2025» байқауынан кейін бірнеше қатысушы (Ирландия, Бельгия, Нидерланды, Испания, Исландия және Финляндия) финалдағы көрермендердің дауыс беру нәтижелеріне алаңдаушылық білдіріп, тергеу жүргізуді талап етті.
Израиль өкілі Юваль Рафаэль көрермендерден 297 ұпай алды, бұл кез келген басқа қатысушыға қарағанда көп. Дегенмен, кәсіби қазылар алқасының дауыс беруінде ол тек 14-ші орын алды. Рафаэль соңында Аустрияның JJ әнінен кейін екінші орын алды.
Eurovision News Spotlight (EBU басылымы) хабарлағандай, Израиль үкіметінің жарнама агенттігі жарнама үшін ақы төлеп, үкіметтің әлеуметтік желілердегі аккаунттарын Рафаэльді насихаттау үшін пайдаланған.
EBU басшылығы бұл байқау ережелерін бұзбағанын және дауыс беру нәтижелерін тергеуден кейін ешқандай бұзушылық таппағанын нақтылады.
Eurovision 2026 қатысушылары
EBU Бас Ассамблеясы желтоқсанның басында жиналады, онда мүшелерден өзгерістерді ресми түрде қарап, олардың байқауға қатысу үшін жеткілікті екенін шешу сұралады.
EBU қатысушылардың толық тізімін Рождество мерекесіне дейін жариялауы тиіс.
Салыстырмалы түрде, 2025 жылғы Евровидение байқауына қатысушы елдер 2024 жылдың 12 желтоқсанында, 2024 жылғы Евровидение 5 желтоқсанда және 2023 жылғы Евровидение 20 қазанда жарияланды.
Бұрынғы жылдары қатыспаған Болгария, Молдова және Румыния байқауға қайта оралуды жоспарлап отыр.
Нидерланды, Ирландия және Испанияны қоса алғанда, бірнеше ел Израильдің Газадағы әрекеттеріне байланысты байқаудан шеттетілуін 2026 жылғы Евровидение байқауына қатысу шарты ретінде қойды.
EBU мүшелері бұл мәселе бойынша қараша айында өтетін кезектен тыс конгресте дауыс беруі керек еді, бірақ дауыс беру ақырында «Таяу Шығыстағы соңғы оқиғаларға байланысты» желтоқсанға дейін кейінге қалдырылды.
Біз бұған дейін 70-ші мерейтойлық Евровидение ән байқауы 2026 жылы Венада өтетінін хабарлаған едік.