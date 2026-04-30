    Футболдан Бірінші лигада «Арыс» алғашқы жеңісіне қол жеткізді

    АСТАНА. KAZINFORM - Бүгін футболдан Бірінші лиганың ІV турының алғашқы ойын күні мәресіне жетті.

    Фото: «Арыс» футбол клубы

    Бұл турда Түркістан облысының «Арысы» елордалық «Астана-Ж» командасымен кездесуінде біріншіліктегі алғашқы жеңісіне қол жеткізді. Биыл жергілікті кәсіпкерлер қолдауымен қайта құрылған команда қазірге дейін қатарынан үш мәрте жеңілістің ащы дәмін татып, қарсыластар қақпасына бірде-бір мәрте гол соққан жоқ еді.

    Ал бүгін олар нәтижелі ойын көрсетті. Бірінші кезеңде елордалық клуб қақпасына үш гол соғып үлгерді. Оған «Астана-Ж» екінші кезеңде бір голмен жауап қайырды.

    Осылайша «Арыс» қарсыласынан 3:1 есебімен басым түсіп, біріншіліктегі алғашқы жеңісіне қол жеткізді.

    Ойын нәтижелері

    30 сәуір

    «Ақтөбе-Ж» - «Каспий-Ж» (Ақтау) 3:3

    «Елімай-2» (Семей) - «Батыр» (Павлодар облысы) 0:2

    «Арыс» (Түркістан облысы) - «Астана-Ж» 3:1

    Енді қалған төрт ойын 1 және 2 мамыр күндері өткізіледі. 1 мамырда 3 ойын болса, біреуі 2 мамырға белгіленген.

    Алдағы ойындар кестесі

    1 мамыр

    15:00. «Шахтер» (Қарағанды) - «Тобыл-Ж» (Қостанай)

    16:00. «Академия Оңтүстік» (Шымкент)- «Тараз»

    18:00. «Тұран» (Түркістан) - «Хан тәңірі» (Алматы)

    2 мамыр

    18:00. «Жайық» (Орал) - «Қайрат-Ж» (Алматы).

    Өткен жылы Бірінші лигада алғашқы үш орынға ие болған «Каспий» (Ақтау), «Ертіс» (Павлодар), «Алтай» (Өскемен) командалары Премьер-лигаға тікелей жолдама алды. Ал Премьер-лигада соңғы орынды місе тұтқан «Тұран» биыл бірінші лигада сынға түсіп қалды.

    Ақбота Тұрсынбек
