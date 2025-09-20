Германияда мыңдаған адам абортқа қарсы шеруге шықты
АСТАНА. KAZINFORM — Берлин мен Кёльн қалаларында абортқа қарсы «Өмір үшін шеру» акциялары өтті, деп хабарлайды DW.
Полицияның мәліметінше, Берлиндегі шеруге шамамен 2500 адам қатысқан, ал Кёльнде ұйымдастырушылар 5000 адам жиналғанын хабарлады.
Шеруге шыққандар қолдарына «Аборт — бұл әділетсіздік», «Балаларсыз — болашақ жоқ», «Адамның қадір-қасиеті жасқа қарамайды», «Инклюзия туылмай тұрып басталады» деген жазуы бар плакаттар ұстап шықты.
Берлин мен Кёльндегі контрдемонстрацияға қатысушылар «Менің денем — менің таңдауым», «Жыныстық өзін-өзі анықтау — бұл адам құқығы», «Біз бала туатын машина емеспіз» деп ұрандатты.
Полиция заң бұзушыларға қатаң шара қолданатынын мәлімдеді. Құқық қорғау органдарының өкілі Кёльнде контршерушілер «Өмір үшін шеруді» екі рет тоқтатуға тырысқанын, бірақ полиция оларды шетке ығыстырып, акцияны жалғастыруға мүмкіндік бергенін хабарлады.
Қазіргі уақытта Германияда аборт тек арнайы кеңес беру қызметінен өткен соң ғана рұқсат етіледі. Бұл жағдайда жүктілікті тек алғашқы үш ай ішінде ғана үзуге болады.
Сонымен қатар, зорлық-зомбылықтан кейін немесе әйелдің өмірі мен денсаулығына қауіп төнген жағдайда да аборт жасауға рұқсат беріледі. Басқа жағдайларда аборт жасау қылмыстық іс болып саналады.
Контрдемонстрацияға қатысушылардың арасында абортты қылмыстық жауапкершіліктен босатуды (декриминализацияны) талап еткендер де болды.
