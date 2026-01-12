Голливуд жұлдыздары «Алтын глобуста» ICE саясатына қарсылық танытты
АСТАНА. KAZINFORM — «Алтын глобус» сыйлығын табыстау рәсімінде танымал тұлғалар Миннеаполисте өз көлігінде атып өлтірілген Рене Гудты еске алу үшін АҚШ иммиграция және кеден қызметі (ICE) қызметіне қарсылық ретінде белгішелер тағып жүрді, деп хабарлайды AP.
Ақ-қара түсті белгішелерде «Be Good» және «ICE OUT» ұрандары жазылған, бұл рәсімге өткен жылғы саясаттан тыс атмосферамен салыстырғанда саяси басымдық берді. Қызыл кілемде белгішелердің бірін тағып жүргендер арасында актер Марк Руффало болған.
Миннеаполистегі оқиғадан кейін бүкіл ел бойынша Рене Гудтың өлімі үшін жауапкершілікке тартуды талап ететін наразылық акциялары басталды. Бұдан басқа, Портлендте бөлек атыс болды, онда шекара патрулінің қызметкерлері екі адамды жарақаттады. Кейбір наразылық акцияларында полициямен қақтығыстар болды.
— Қоғамдағы әр адам өз ойын ашық айтуы керек. Әсіресе халықтың көңіл-күйін көрсететін әртістер мен өнер адамдарының дауысы маңызды, — деп мәлімдеді ICE-қа қарсы белгішелер тарату науқанын ұйымдастырушылардың бірі, Working Families Power ұйымының өкілі Нелини Стамп.
«ICE OUT» белгішелері идеясы Стамп пен Maremoto латынамерикалық құқық қорғау ұйымының атқарушы директоры Джесс Моралес Рокетто арасындағы түнгі хат жазысуынан кейін пайда болды. Ұйымдастырушылардың пікірінше, ірі мәдени іс-шаралар миллиондаған көрерменнің назарын әлеуметтік мәселелерге аударуға көмектеседі.
Белгішелер салтанат алдындағы сауық кештерінде, сондай-ақ қызыл кілемдегі қатысушыларға таратылып, бұл науқанға танымал тұлғалар мен белсенділерді тартуға мүмкіндік берді.
Еске сала кетсек, Алтын глобус» сыйлығын табыстаудың 83-ші салтанатты рәсімі Лос-Анджелестегі Beverly Hilton қонақүйінде өтіп жатыр. Салтанатты рәсімнің тікелей көрсетілімі CBS телеарнасында және Paramount+ стримингтік сервисінде көрсетіледі.