Бүгін Лос-Анджелесте үздік актерлерге «Алтын глобус» сыйлығы табысталады
АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін «Алтын глобус» сыйлығын табыстаудың 83-ші салтанатты рәсімі Лос-Анджелестегі Beverly Hilton қонақүйінде өтеді. Бұл туралы AP хабарлады.
Бұл шара дәстүрлі түрде кино және телесыйлықтар маусымын ашатын маңызды оқиға саналады. Салтанатты рәсімнің тікелей көрсетілімі CBS телеарнасында және Paramount+ стримингтік сервисінде көрсетіледі.
Биылғы номинанттар қатарында Леонардо Ди Каприо, Тимоти Шаламе, Ариана Гранде, Синтия Эриво және Эмма Стоун бар. Салтанатты рәсімді қатарынан екінші рет комик әрі актриса Никки Глазер жүргізеді.
Номинациялар саны бойынша көш бастаған фильм — «Одна битва за другой» (One Battle After Another). Картина тоғыз номинацияға ие болды, олардың қатарында Леонардо Ди Каприо мен Чейз Инфинитидің актерлік жұмыстары, сондай-ақ режиссер Пол Томас Андерсонның да еңбегі бар.
«Комедиялық фильмдегі үздік актер» аталымында Леонардо Ди Каприо Тимоти Шаламе және Джордж Клунимен бақ сынасады. Актерлік және музыкалық номинацияларда Ариана Гранде мен Эмма Стоун да ұсынылған.
Дат режиссерлерінің «Сентиментальная ценность» фильмі сегіз номинацияға ие болды. Оның ішінде Рената Рейнсвенің үздік әйел рөлі де бар.
«Үздік драмалық фильм» санатында бәсекелестер қатарында Джулия Робертс пен Дженнифер Лоуренс түскен фильмдер бар.
Салтанатты рәсімге марапатталатындардан басқа да Голливуд жұлдыздары тайлы-тұяғымен қалмай қатысқалы отыр. Олардың қатарында Джордж Клуни, Джулия Робертс, Мила Кунис, Аманда Сейфрид, Ана де Армас және басқа да танымал актерлер бар.
Бұған дейін, 6 қаңтар күні, Беверли-Хиллзде Golden Eve атты арнайы кеш өткен. Сол кеш барысында құрметті марапаттар табысталды. Сара Джессика Паркер теледидар саласының дамуына қосқан үлесі үшін Кэрол Бернетт сыйлығын алса, Хелен Миррен кинематографиядағы жетістіктері үшін Сесил Б. Демилль атындағы сыйлыққа ие болды.
Қаңтар айының басында жыл сайын өткізілетін «Алтын глобус» сыйлығы әлемдік киноиндустриядағы ең беделді әрі ең көп күтілетін марапаттардың бірі болып қала береді.
Айта кетейік, «Аватар» фильмінің үшінші бөлімі 1 миллиард доллардан астам қаражат жинады.