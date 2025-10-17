ХАМАС араағайын елдерді бітім процесінің келесі кезеңіне көшуді сұрады
АСТАНА. KAZINFORM — Палестина қозғалысының мәлімдемесі келісімдердің болашағына қатысты тағы да сұрақ тудырды, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
ХАМАС халықаралық делдалдарға АҚШ-тың қатысуымен орнатылған атысты тоқтату туралы келісімнің қалған бөлімдерін орындауды жалғастыру үндеуін жасады.
Telegram-да жарияланған мәлімдемеде топ Газа секторын басқаруды өз мойнына алу үшін қоғамдық қолдау комитетін құруды аяқтау қажеттігін мәлімдеді.
ХАМАС Израильдің Газа секторындағы соғысын тоқтату үшін Мысыр, Қатар және Түркияның соңғы екі жыл ішінде «шынайы талпыныстарына үлкен ризашылығын» білдірді.
— Бұл күш-жігерге кездесулер ұйымдастыру, көзқарастарды жақындату, позициялар арасындағы алшақтықтарды жою және ақыры Газадағы мағынасыз соғысты тоқтатуға әкелген кедергілерді табанды түрде еңсеру кіреді, — делінген мәлімдемеде.
Топ сонымен қатар Газа секторына тиісті гуманитарлық көмектің жеткізілуін қамтамасыз етуге, Рафах бақылау-өткізу өткелін екі бағытта ашуға және анклавты қалпына келтіру жұмыстарын бастауға шақырды.
Алайда Израиль келісімнің бірінші кезеңі әлі аяқталған жоқ деп санайды, өйткені ХАМАС қаза болған кепілге алынған соңғы 19 адамның денесін әлі берген жоқ.
Израиль бұл топты кейбір мәйіттерді қасақана жасырды деп айыптады, ал ХАМАС Газа секторындағы қираулар мен белгілі бір аймақтарға қол жеткізу мүмкін болмағандықтан оларды таба алмай отырғанына сендіріп отыр.
Бұған дейін ХАМАС қаза тапқан тұтқындардың мәйітін қайтармайынша, Израиль Рафах өткелін ашпайтынын жазған едік.